挑起「姓社姓資」大爭論 「左王」王忍之去世

《北京日報》昨援引中國社科院離退休幹部局的訃告，證實王忍之死訊。訃告指出，根據本人遺願，王忍之喪事從簡，不舉行送別儀式，遺體捐獻給醫療科研教學事業。

前中宣部長 遺體捐教學

王忍之1933年9月出生，1955年在中國人民大學研究生班畢業後，在原中共中央政治研究室、馬列主義研究院和國家計委從事歷史、理論和政策問題的研究。1982年任中共中央主辦的《紅旗》雜誌社副總編輯。

1987年1月，胡耀邦因為「反對資產階級自由化不力」辭去中共中央總書記職務，其重要助手、中宣部長朱厚澤也被免職。王忍之接掌中宣部後奉行保守路線，上任伊始就在全國宣傳部長會議上提出，要針對資產階級自由化進行「第二次撥亂反正」（第一次針對文革），受到時任總書記趙紫陽的嚴厲批評。

鄧南巡後 被貶社科院

六四事件後，反對改革開放方向的左派聲音再度冒起。1990年2月，《人民日報》發表王忍之的長文〈關於反對資產階級自由化〉，提出「推行資本主義化的改革，還是推行社會主義改革？」議題，由此打響改革開放「姓社姓資」爭論頭炮。

爭論最後以鄧小平1992年初的南巡講話一錘定音。鄧小平說，判斷改革開放姓社姓資，標準應該主要看是否有利於發展社會主義生產力，是否有利於增強社會主義國家的綜合國力，是否有利於提高人民的生活水平；計劃和市場都是經濟手段，不是社會主義與資本主義的本質區別。鄧並強調「中國要警惕右，但主要是防止『左』」。

1992年10月，中共十四大正式提出建立社會主義市場經濟體制的目標。次月，王忍之被調往中國社科院任職副院長（正部長級），2000年退休。

曾讚近年意識形態工作進展佳

王忍之晚年仍不時現身民間左派活動，以示支持。毛澤東思想旗幟網站長胡澄去年8月撰文提到，曾拜見過王忍之多次，從沒見他放聲大笑過，「為國隱忍沉鬱」。最近一次探望時，已住進養老院的王忍之讚揚「意識形態工作這些年來越來越有效果」。