湖北人形機械人展 勢為各行添新血

能搬40公斤重物 冀助巡變電站

中新社報道，身高1.8米、體重95公斤，能輕鬆搬運40公斤重物的人形機械人「勞動者」，有強壯的手臂，配合仿生關節和直驅電機。該機械人由陳學東院士團隊與企業攜手研發，專為解決偏遠變電站營運和維護難題而設計，預計今年底將投向變電站巡檢─—營運和維護場景試點應用。

能做出微笑、驚訝、難過等表情的「荊楚」機械人，由華中科技大學丁漢院士團隊研製。「荊楚」搭載具有20個自由度的仿生類人頭部和高靈敏度電子皮膚，能實現視、聽、觸等多模態融合感知和表情交互。通過3D面部掃描和面部建模技術，還能定製形象，高度模仿人類相貌。未來其將服務於大健康、智慧醫療領域，如配送、分揀藥物，在病房提供服務和陪護等。

武漢大學劉勝院士團隊研製的人形機械人「天問」，可單手抓握一個蘋果，未來將應用於商業服務場景中。目前，一些超市、餐飲企業正謀求合作。而黃強教授團隊研發的「楚寶」系列人形機械人具備走、跑、跳、摔倒爬起等功能，未來主要面向公共安全、特種作業。

湖北於2024年正式啟動人形機械人整機和零部件突破工程，至今武漢在傳統工業、服務機械人領域聚集上下游配套企業300餘家，構成較為完整的產業生態。