出生率急跌 專家：育兒投入和回報錯配

指生育補貼太低 倡每月派現金

梁建章表示，造成出生率急跌的原因是育兒的投入和回報存在錯配，養育小朋友的成本需要家庭負擔，但孩子成長後帶來的回報則由整個社會享有。他認為，這個問題必須要在國家層面解決，應通過中央財政把更多的福利給予育兒家庭，可以視作社會針對父母養育未來納稅者的付出所做的經濟補償；同時，育兒家庭的消費傾向高，派發現金有相當部分會轉化為消費支出，可以促進內需、帶動投資。他認為，不少地方政府近年的生育補貼政策金額太低，對育兒家庭是杯水車薪。他建議向育兒家庭每月派發現金、減免稅收，孩子愈多福利愈大，另外也可以向每個新生兒家庭一次性發10萬人民幣現金。

梁建章另指出，中國部分行業出現產能過剩現象，影響相關行業的健康發展。傳統行業之中，除了鋼鐵、家電等老問題，水泥行業近年受房地產市場和基建投資影響，需求大幅下滑，企業普遍虧損。新興產業之中，動力電池、風電設備等新能源製造業也面臨產能過剩的壓力。