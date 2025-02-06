微短劇推分類分層審核制 無許可證或報備 一律禁網上傳播

按投資額30萬與100萬劃分3類

歸平台、省級部門或廣電總局管轄

據國家廣播電視總局官網，《關於進一步統籌發展和安全促進網絡微短劇行業健康繁榮發展的通知》正式發布，要求落實「分類分層審核」制度。根據微短劇行業發展實際，按照國產網絡劇片分級監管、重點監管原則，對微短劇按3類分3個層級審核管理，以差異化、精準化管理優化審核流程、提高審核效率。

根據通知，符合特殊題材、總投資額度達100萬元及以上、長短影片平台招商主推或在各終端首頁首屏推薦播出、自願按重點微短劇申報的「重點微短劇」、總投資額度在30萬元以上且非重點推薦的「普通微短劇」，均應報省級以上廣電主管部門作規劃備案和成片審查，「重點微短劇」的規劃備案由國家廣電總局統一備案公示管理。

總投資額度不足30萬元且非重點推薦的「其他微短劇」，由播出或為其引流、推送的網絡視聽平台履行內容管理的職責，負責內容審核把關與版權核定，定期將審核劇目信息報屬地省級廣電主管部門備案。

根據通知，網絡視聽平台等播出或推送的所有微短劇，均須持有《網絡劇片發行許可證》或完成相應上線報備登記程序。

去年湧現微短劇 質素參差

去年被視為中國「微短劇元年」，大量微短劇在各大平台上線，不過有調研顯示，高達78.5%的受訪機構認為微短劇「同質化嚴重，創新力不足」。另一方面，一些短劇為追求爆點不擇手段，以色情、暴力的內容吸引眼球，甚至出現「低級紅」、「高級黑」問題，危害政治安全和社會穩定。廣電總局等監管機構多次發布監管文件，包括在4月發布《關於微短劇備案最新工作提示》，以及在年底發布多次「管理提示」，以加強微短劇審核管理。