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5億人春節出遊 消費高疫前三成

【明報專訊】內地蛇年春節8天假期，國內出遊逾5億人次，消費較新冠疫情前的2019年增長三成。

新華社報道，經文旅部測算，春節假期全國國內出遊5.01億人次，較去年增長5.9%。國內出遊總花費6770億人民幣，增長7.0%。出遊人次、消費均較疫情前2019年增長，分別增長20.72%、31.74%。國家稅務總局數據顯示，全國消費相關行業日均銷售收入，與上年春節假期相比增長10.8%。其中，商品消費和服務消費分別增長9.9%和12.3%。

「年味」城市較受歡迎

文旅部提到，春節期間，博物館過大年成為熱門選擇，故宮博物院、陝西歷史博物館、三星堆博物館等客流保持高位。北上冰雪遊、南下避寒遊熱度攀升。「財新網」指出，有「年味」的城市亦較受歡迎。在「去哪兒」平台，黃山市春節期間酒店預訂量較去年增逾一倍。特色民俗濃厚的廣東汕頭、潮州酒店預訂量較去年增長八成；有「遊神」活動的福建福州、泉州酒店預訂量亦增六成。

外國人出入境增22.9%

此外，入境遊也在免簽政策之下迎來高增長。據國家移民管理局數據，假期外國人出入境人次達95.8萬，較去年春節同期增長22.9%。「攜程」數據顯示，截至2月4日，春節入境遊門票訂單較去年增長180%，入境遊酒店訂單同比增長逾六成。客源國主要有韓國、美國、馬來西亞、新加坡、日本等。在「途家民宿」平台上，春節期間持非中國護照的民宿預訂量增長3.7倍，有51個鄉鎮首次迎來外國人的訂單。

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