佩通坦抵京訪問 分析：冀挽華旅客信心

內地演員王星1月在泰國被綁架往鄰國緬甸的詐騙園。「美國之音」引述洛伊研究所東南亞項目研究員拉赫曼‧雅科布（Rahman Yaacob）說，「中國很擔心泰國的情况，尤其是網絡詐騙中心，因此泰國首相此次訪問是為向中國保證，泰國人正在盡一切努力處理詐騙中心議題。」

據央視新聞報道，泰國5日上午9時開始對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。根據1996年泰國內閣決議，允許泰國地方電力局向鄰國村莊出售電力，包括電騙園所在地妙瓦底地區。

京：願偕泰打擊網賭電詐

在北京，外交部發言人林劍說，中方願意與泰國等相關國家共同努力，加強執法合作，堅決打擊網賭電詐，維護海外中國公民的安全及合法權益。

除打擊非法網絡詐騙活動外，泰國首相此次訪華還將尋求加強與中國在基礎設施建設等領域的雙邊合作。分析指出，一個可能性很高的項目是泰國希望2030年前建成的609公里長的高鐵項目。這條鐵路完工後將穿過鄰國老撾，連接泰國與中國南部。

另外，國家主席習近平昨日分別與到訪的吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫及巴基斯坦總統扎爾達里。習近平向扎爾達里表示，中方將一如既往堅定支持巴方維護主權、獨立和領土完整，打擊恐怖主義，走符合本國國情的發展道路。他希望巴方強化對在巴中國人員、項目和機構的安全保護，加強雙多邊反恐合作。