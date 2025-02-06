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曾參與兩岸「汪辜會談」 嚴復孫女辜嚴倬雲逝世

【明報專訊】台灣海基會前董事長辜振甫的夫人辜嚴倬雲離世，享年105歲。其祖父為知名學者嚴復。辜嚴倬雲曾參與1993年「汪辜會談」。台灣海基會發表聲明，對辜嚴倬雲辭世表達沉痛哀悼。

綜合台媒消息，辜嚴倬雲在2月4日離世。雲朗觀光集團發出的訃告提到，其一生親歷百年來社會之變遷，樹立新時代女性之典範，為台灣近代史上舉足輕重之人物。

與辜振甫鶼鰈情深 踏足國際婦團

辜嚴倬雲1920年生於福建福州，祖父嚴復是清末民初作家、北京大學首任校長，父親嚴琥是大學教授。她年輕時在上海聖約翰大學求學，並曾投身抗日救國運動。1946年輾轉入台，3年後與辜振甫結為連理。兩人育有3子3女，辜振甫於2005年在台北去世。

辜嚴倬雲曾參與眾多國際婦女組織，長期從事公益事業。她早年活躍於政商界，多次陪同辜振甫出席兩岸交流活動。1993年4月，時任大陸海協會會長汪道涵和台灣海基會董事長辜振甫在新加坡，舉行歷史性的「辜汪會談」。辜嚴倬雲也曾參與其中。辜振甫病逝後，2013年，由海基會主辦的汪辜會談20周年紀念活動在台北舉行，辜嚴倬雲及其子女都曾出席。

海基會對辜嚴倬雲逝世表達沉痛悼念。海基會新聞稿稱，辜嚴倬雲長期協助辜振甫推動兩岸交流，1993年4月的「辜汪會談」，以及1998年10月辜振甫赴大陸的「辜汪會晤」，辜嚴倬雲均陪同前往，並指她「發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰」。

國台辦陸委會皆表哀悼

陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對此表達深切哀悼之意；如果有大陸相關人士有意願來台弔唁，將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。

國台辦亦對辜嚴倬雲辭世表示沉痛哀悼，同時向家屬致以深切慰問。另外稱讚辜嚴倬雲堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。

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