DeepSeek年薪百萬招才 海內外雲端接入「生態圈」

綜合內媒報道，總部位於杭州的DeepSeek目前有52個職位接受求職申請，工作地點在杭州或北京。其中，備受外界矚目的「深度學習研究員-AGI」月薪8萬至11萬元，按DeepSeek承諾一年發14個月薪酬計算，年薪最高可達154萬元。該職位的工作內容包括設計開拓性的新的深度神經網絡，構建科學嚴謹的算法評測體系，緊跟領域前沿、推動基礎研究；要求應聘者精通深度學習，熟練掌握至少兩種編程語言，在國際頂級學術會議或期刊發表過相關論文。

不限工作經驗 看重學研成果

另外，核心系統研發工程師、大模型全棧工程師、深度學習研發工程師、資深UI設計師、數據架構工程師等職位的年薪也在百萬上下。除了全職員工，DeepSeek還以500元日薪招聘實習生。

DeepSeek高薪引發網民討論。據《矽谷商業周刊》，OpenAI研發工程師的年收入中位數可達92.5萬美元（約673萬人民幣），主要由薪金和股權激勵構成。據公開資料，DeepSeek此前員工數量大約為150人左右，規模遠不及OpenAI。DeepSeek招聘的職位不要求應聘者有相關工作經驗，核心的要求是具備創新意識、較强的編程技術，或已有一定學術研究成果。DeepSeek創始人梁文鋒曾表示，員工來自內地頂尖高校，還有部分實習生仍在攻讀博士學位，都是資歷較淺的年輕人。

國內外主要的雲廠商和晶片廠商近日紛紛加入DeepSeek。京東雲和華為昇騰社區昨日宣布正式上線DeepSeek模型，阿里雲和百度智能雲周一已宣布接入DeepSeek。騰訊雲2日宣布，DeepSeek可一鍵部署至騰訊雲HAI上，僅需3分鐘即可調用，為開發者節省一系列繁瑣步驟。微軟Azure、亞馬遜AWS、英偉達Nvidia NIM等海外廠商也在早前接入DeepSeek。

DeepSeek與OpenAI路線之爭

有業內人士分析表示，雲廠商選擇接入DeepSeek，使得愈來愈多的企業選擇DeepSeek，從而形成「DeepSeek生態圈」。DeepSeek代表的是行業範式與遊戲規則，其開源模式和OpenAI的閉源模式形成路線之爭，和當年作業系統Windows對陣Linux類似。

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