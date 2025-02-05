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中國反制 加美關稅查Google壟斷 管制國防用稀有金屬出口 專家：圖讓美回到談判

【明報專訊】美國對所有中國貨品加徵10%關稅生效當天，中國昨日宣布連串反制措施，包括對美國煤炭、農業機械等部分進口商品加徵10%至15%關稅，又對用於國防工業的稀有金屬實施出口管制，以及用法律手段反制，如對美國Google公司展開反壟斷調查等。針對中美新一波貿易戰升溫，專家認為中方反制措施具針對性，試圖讓美國回到談判。

煤車油等最多加15% 10日生效

涉及進口總額遠低美

美國總統特朗普對墨西哥與加拿大加徵25%關稅暫緩實施（見另稿），但對中國的新關稅2月4日起生效。中國國務院關稅稅則委員會昨日宣布，美國政府2月1日以芬太尼等問題為由，對所有中國輸美商品加徵10%關稅；經國務院批准，自2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，具體包括對美國進口煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對美國進口原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%關稅。

彭博社報道，中方這項「報復性關稅」涉及自美國進口總額139億美元（約1084億港元，佔去年中國自美國進口總額8.5%）商品，遠低於美國對價值5250億美元（約4.1萬億港元）的中國商品加徵10%的全面關稅，而美國原油去年只佔中國進口量1.7%。

鎢產量全球八成 反壟斷法涵境外

中國商務部和海關總署同日宣布，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，將鎢、碲、鉍等稀有金屬納入出口管制，未經許可不得出口。其中，鎢廣泛應用於航空和汽車等領域，也是軍需品製造的關鍵材料。中國是這些關鍵礦產的主導生產國，鎢和鉍產量佔全球約80%。

法律手段反制方面，國家市監總局昨宣布，因谷歌公司（Google）涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，依法對其開展立案調查。中國《反壟斷法》不僅規管境內經濟活動，同時亦規定，「境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法」。

向WTO提訴 兩美企列不可靠

中國商務部昨表示已就美國加徵關稅訴至世貿組織（WTO）爭端解決機制。商務部亦宣布把美國PVH集團、因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單，指它們「中斷與中國企業的正常交易」、「對中國企業採取歧視性措施」。服裝集團PVH曾因抵制新疆棉遭中方調查。因美納是全球領先的基因測序供應商。

對於中國推出連串反制措施，彭博社引述專家分析稱，中國的回應「慎重而恰當」，「讓北京看起來是在有所作為，但實際上不會被視為招致進一步的報復」。美國大西洋理事會研究員宋文笛指出，關稅是一種談判策略，「這就是為什麼最新一輪的報復非常有針對性和選擇性」。

習特擬在措施生效前通話

白宮發言人早前表示特朗普將於本周內與中國國家主席習近平通話，時間落在中國關稅措施生效前。中國人民大學國際關係學院教授王義桅向本報指出，北京對特朗普的關稅措施早有準備，其反制具針對性，針對美國的生產企業、出口產品、重要稀土，「因為美國就是要搞再工業化」；而北京也知道若不強力反制，以特朗普的性格會得寸進尺，「必須及時有效回擊，以讓他回歸到中國的第一階段貿易協定或進行談判」。

《華爾街日報》早前報道，中國有意與美國就關稅談判，初步提議包括恢復中美第一階段貿易協議。該協議於2020年1月簽署，中國承諾在2017年的基礎上，擴大從美國採購和進口逾2000億美元（約1.56萬億港元）的製成品、農產品、能源產品和服務。

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