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美菲軍機聯巡南海 飛越黃岩島

【明報專訊】美國兩架B1B戰略轟炸機昨日與菲律賓3架FA50戰機組成編隊，在南海上空執行聯合巡航行動，其間飛越中菲近期主權爭端焦點的黃岩島上空。同日，中國解放軍南部戰區通報當天在黃岩島空域巡航，強調堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

解放軍同日空巡 斥菲美毁穩定

解放軍南部戰區空軍發言人李健健表示，中國空軍在黃岩島空域例行巡航，其間，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」是「蓄意破壞南海地區和平穩定」，解放軍對任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。

菲ABS-CBN電視台報道，菲美參與巡航的軍機在南海上空相遇，巡航任務包括飛越黃岩島空域。菲空軍發言人強調黃岩島是菲領土，「無論其他外國勢力採取什麼行動，我們都會繼續下去」，並表示類似的訓練定期舉行。

菲：監視3中國艦艇慢速過航

菲海軍發言人在記者會上說，正密切監視菲經濟專屬區內的3艘中國海軍艦艇。菲方通報，中國一艘054A型護衛艦從南海黃岩島出發，2日會合一艘055型萬噸級驅逐艦、一艘綜合補給艦後穿過民都洛海峽，進入蘇祿海，橫越蘇祿海後，昨已穿過巴西蘭海峽，前往西太平洋。

菲方指出，中國軍艦通過有關海峽時極慢速航行，不符合「無害通過」慣常操作。南部戰區發言人田軍里前日表示，菲方就中方艦艇編隊正常過航行為污衊炒作，嚴重損害航行權利。

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