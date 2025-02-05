大S猝逝掀台打針潮 公費疫苗庫存告急

台北市衛生局昨天表示，公費疫苗庫存在長假後首日從1.2萬針降至6200針，預計即將耗盡。台南市衛生局也稱，春節假期前剩餘的7000針疫苗已在前日被預約一空，暫時無法追加購入疫苗。台中市衛生局長曾梓展透露，公費流感疫苗節前庫存約3.8萬針，昨天上午降至2.85萬針，一日內消耗近萬針；呼籲若公費疫苗用完，民眾也可以選擇自費疫苗，每針價格約為800至1500元新台幣（約190至355港元）。

衛福部次長林靜儀在facebook發文稱，2021至2023年間，50至64歲的公費流感疫苗接種率不足兩成，呼籲民眾及早接種。台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，疫苗在接種兩周後才能產生保護力；台北今年流感併發重症病例中九成未接種疫苗，多數年逾五旬。衛福部疾管署表示，流感疫情將在一到兩周後渡過高峰，也要注意接種新冠疫苗。

綠營促藍白立委預算案「解凍」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨日表示，「醫療沒有顏色，健康是每一個人的」，呼籲藍白立委盡快把不合理的預算凍結案解凍。她說，衛福部被凍結預算案件數在所有部門中排第二，其中媒體宣傳費用被凍結六成，無法將必要、正確的醫療相關信息及時傳遞給民眾。