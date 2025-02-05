明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

泰揆訪華前打緬詐騙 斷網斷油斷電 今起行賀建交50周年迎熊貓 將晤習李出席亞冬會

【明報專訊】泰國首相佩通坦今天（5日）起正式訪問中國，她將與中國國務院總理李強會談，議題除了經濟、旅遊合作，還將聚焦打擊針對中國公民的電騙活動。就在佩通坦啟行前夕，泰國當局昨下令，今晨開始停止向靠近泰緬邊境的緬甸電騙園區所在地供應電力、網絡及燃油。

佩通坦警告怠慢者調職

據央視報道，泰國政府昨天舉行內閣會議，討論對涉及電騙的緬甸邊境地區斷電。佩通坦要求國家安全委員會監督斷電措施，授權副總理兼防長普坦（Phumtham Wechayachai）與國家安全委員會召開緊急會議。佩通坦警告，如有怠慢者將被調職。

普坦在緊急會議後宣布，從2月5日上午9時開始，對疑似存在大量電騙園區的緬甸邊境城鎮實施斷電、斷網、斷油，相關範圍包括東南部克倫邦的妙瓦底、帕亞松如，以及北部撣邦的大其力。普坦表示，電騙犯罪對泰國構成嚴重威脅，約56萬人受影響，造成經濟損失860億泰銖（折合約198億港元）。被問及斷電是否影響普通民眾生活，普坦表示，緬甸當局應該照顧好自己的居民，並對本國電騙猖獗負責。

公安部官晤泰警總長打電騙

據泰國媒體「The Nation」報道，中國公安部副部長劉忠義昨天與泰國皇家警察總長吉特拉（Kitrat Phanphet）會晤，討論建立中泰協調中心，加强打擊電訊網絡詐騙。劉忠義上月27日率團赴泰國，就近期發生的多宗中國公民在泰國遭綁架至緬甸的案件表達關切。劉忠義曾表示，這些案件影響了中國遊客到泰國旅遊的意欲。

關注多項投資 嚴打人口販運

據《曼谷郵報》報道，泰國政府發言人吉拉尤（Jirayu Houngsub）昨天表示，佩通坦期待訪華行程，致力於提升兩國長期投資伙伴關係。佩通坦在內閣會議上表示，將重點關注電動車、半導體、數據中心等領域的投資，發展綠色數字社會；也將與中方討論應對污染等議題。

佩通坦還强調，要確保外國遊客在泰國的安全，打擊跨國犯罪、特別是利用泰國作為人口販運中轉站的電訊詐騙集團。除了與李强會談，佩通坦將會晤中國國家主席習近平，會見全國人大委員長趙樂際，並開啓中泰建交50周年紀念，她指示有關部門準備好迎接中方作為賀禮租借給泰國的一對大熊貓。

訪華4天行程中，佩通坦亦將與多名亞洲國家領導人一起，出席2月7日在黑龍江哈爾濱舉行的2025年亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式。

相關字詞﹕習近平 緬甸園區 電信網絡詐騙 中泰關係

上 / 下一篇新聞