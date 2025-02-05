泰揆訪華前打緬詐騙 斷網斷油斷電 今起行賀建交50周年迎熊貓 將晤習李出席亞冬會

佩通坦警告怠慢者調職

據央視報道，泰國政府昨天舉行內閣會議，討論對涉及電騙的緬甸邊境地區斷電。佩通坦要求國家安全委員會監督斷電措施，授權副總理兼防長普坦（Phumtham Wechayachai）與國家安全委員會召開緊急會議。佩通坦警告，如有怠慢者將被調職。

普坦在緊急會議後宣布，從2月5日上午9時開始，對疑似存在大量電騙園區的緬甸邊境城鎮實施斷電、斷網、斷油，相關範圍包括東南部克倫邦的妙瓦底、帕亞松如，以及北部撣邦的大其力。普坦表示，電騙犯罪對泰國構成嚴重威脅，約56萬人受影響，造成經濟損失860億泰銖（折合約198億港元）。被問及斷電是否影響普通民眾生活，普坦表示，緬甸當局應該照顧好自己的居民，並對本國電騙猖獗負責。

公安部官晤泰警總長打電騙

據泰國媒體「The Nation」報道，中國公安部副部長劉忠義昨天與泰國皇家警察總長吉特拉（Kitrat Phanphet）會晤，討論建立中泰協調中心，加强打擊電訊網絡詐騙。劉忠義上月27日率團赴泰國，就近期發生的多宗中國公民在泰國遭綁架至緬甸的案件表達關切。劉忠義曾表示，這些案件影響了中國遊客到泰國旅遊的意欲。

關注多項投資 嚴打人口販運

據《曼谷郵報》報道，泰國政府發言人吉拉尤（Jirayu Houngsub）昨天表示，佩通坦期待訪華行程，致力於提升兩國長期投資伙伴關係。佩通坦在內閣會議上表示，將重點關注電動車、半導體、數據中心等領域的投資，發展綠色數字社會；也將與中方討論應對污染等議題。

佩通坦還强調，要確保外國遊客在泰國的安全，打擊跨國犯罪、特別是利用泰國作為人口販運中轉站的電訊詐騙集團。除了與李强會談，佩通坦將會晤中國國家主席習近平，會見全國人大委員長趙樂際，並開啓中泰建交50周年紀念，她指示有關部門準備好迎接中方作為賀禮租借給泰國的一對大熊貓。

訪華4天行程中，佩通坦亦將與多名亞洲國家領導人一起，出席2月7日在黑龍江哈爾濱舉行的2025年亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式。