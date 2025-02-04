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指「華諜」久潛 菲國籲見疑即報 稱中國公民有為黨蒐情報義務 華商斥挑反華情緒

【明報專訊】菲律賓海軍發言人崔尼代昨日說，一些定居在菲律賓達數十年的中國籍人士，被發現疑似從事間諜活動，「他們可被視為潛伏者，現在被喚醒」。菲移民局亦表示，外國間諜已融入菲律賓社會，呼籲民眾發現可疑人士立即舉報。

捕6中國「間諜」 菲：似已融社會

菲律賓上月先後逮捕一名中國籍工程師和5名僑團人士，稱他們從事間諜活動。菲移民局長維亞多（Joel Viado）前日指出，被捕者移居當地多年，都有合法居留身分、工作，也有人已娶菲籍女子，「外國間諜看似已融入菲律賓社會」，呼籲民眾對危害國家安全的外國人提高警覺。

崔尼代接受ABS-CBN電視台訪問時表示，軍方已開始密切關注境內是否會有更多「潛伏者」。他稱不少中國籍人士持假證明移民菲國，「在中共執政下，每一名公民都有為黨蒐集情報的義務，所以不論他們是不是政府派出來的間諜，都有可能被徵召、都有可能是潛伏者」。也有不少在菲華商指出，當局炒作「華諜」案，恐會引起歧視和反華情緒。

與此同時，菲武裝部隊西棉蘭老司令部昨通報，3艘中國軍艦2月2日在南海穿過民都洛海峽駛往蘇祿海，當中包括055型萬噸級導彈驅逐艦。菲方質疑艦隊未經外交協調下通行，並且「速度異常緩慢」。菲海軍出動軍艦和飛機跟蹤監視，瀕海雷達也持續追蹤。

中國軍艦穿航蘇祿海 菲質疑違規

解放軍南部戰區昨批評菲方污衊炒作中方艦艇編隊正常過航行為，稱解放軍海空兵力3日經巴西蘭海峽赴遠海開展演訓，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐。目前中國艦隊已離開蘇祿海，前往西太平洋訓練。

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