民團啟「大罷免」 首波國民黨19立委 另準備再攆8人 親藍民團：將提罷免案反制

民進黨：9·1前完成罷免

國民黨定大敗

昨天是台灣春節假期結束後首個工作日，也是立法院新會期的第一天，綠營支持者正式啟動「大罷免」行動，來自各地的18個罷免團體上午9時會師中選會門前。由罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁的民團率先送件，象徵「花蓮人開第一槍」。首波被提議罷免的藍營立委19人，名單（見表）包括傅崐萁、黨團書記長王鴻薇等人；此外，目前正在停職的新竹市長、民眾黨員高虹安昨也被提交罷免提議。

有民團稱第一階段聯署超10萬份

曹興誠：清除內奸的聖戰

公民團體「反共護台志工聯盟」表示，每個罷免團體收集到的第一階段聯署數量均高於法例要求門檻，第一階段的聯署總數已經超過10萬份。陪同遞件的前聯電董事長曹興誠說，這場罷免是「反共剿匪、清除內奸的聖戰」，請所有台灣人站出來。罷免團體表示，針對徐巧芯、羅智強等另外8名國民黨立委的罷免提議正在準備，預計下周遞交。

中選會昨晚表示，共收到20份罷免案，符合規定會轉交各地方選委會查對，地方選委會將結果回覆中選會，中選會在2月28日前完成審定。

民進黨團總召柯建銘表示，立法院本會期一定是罷免會期，因為現在兩邊都發動大罷免，而且大罷免是由國民黨先開始，民進黨只是反制，反制是由民意反制。柯建銘稱，第一、二階段罷免聯署完成後，投票最晚會在9月1日前完成，到時候立法院就是改選正副院長，大家會看到，國民黨一定會大失敗，一定會被全台灣人罷免掉。

傅崐萁冀「當家不鬧事」

藍白營集聯署罷免民進黨7立委

國民黨團昨召開記者會，傅崐萁表示尊重各種民意的表達，但希望執政者「當家不鬧事」；王鴻薇指所有國民黨立委仍會全力以赴、堅守崗位，謀求福國利民的法案；首席副書記長羅智強說，罷免是憲法賦予人民的權力，他予以尊重，對於執政者鼓動仇恨式的「惡罷」，相信選民心中自有一把尺。藍白陣營發起反擊，計劃針對吳思瑤、吳沛憶、黃捷、許智傑等民進黨立委發起罷免，目前正收集聯署。

《公職人員選舉罷免法》規定就職未滿一年者，不得罷免。2月1日適逢立委就職滿一周年。

罷免流程分3個階段：第一階段「提議期」須由原選區1%以上選民提議；第二階段「連署期」須由原選舉區10%以上選民聯署，且聯署者不能是第1階段的提議人；第三階段「投票期」，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，才算罷免通過。

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