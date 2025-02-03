代表處被逼遷降級 台：已召見南非代表

南非媒體《特立日報》（Daily Maverick）1月30日報道，麥爾近期前往台灣訪問，中國駐南非大使館認為公然違反一中政策，在官方網站上宣布，對麥爾及其家人實施禁止入境中國、香港和澳門，以及禁止與中國公民和機構經貿往來的制裁。

親台政黨主席訪台 被陸制裁

南非「國際關係與合作部」也於1月致函台灣駐南非代表處，要求在3月底前將設於普勒托利亞（Pretoria）的代表處撤離。報道強調，中方顯然認為，讓台灣將代表處設在南非行政首都，與南非在外交上承認的其他所有國家大使館並存，等同承認台灣的地位。

正常交流26年 去年首變臉

1997年底，南非與中華民國斷交，轉而承認中國，但同意台灣以等同大使館名義的「台北聯絡代表處」，繼續在普勒托利亞設立官方機構。26年間雙方皆正常交流，直到2024年，南非首度對台灣提出代表處遷出首都要求。

報道引述知情人士分析，去年7月大選後，「民主聯盟」成為南非史上首個聯合內閣「全國團結政府」（GNU）中的第二大執政伙伴，在32個部會中佔有12個席位。而「民主聯盟」始終對台極為友善，讓中國政府提高警戒心。