中央芭蕾舞團赴美演出被指政治宣傳 駐美使館:正常交流被政治化屬不幸

中央芭蕾舞團成立於1959年，被視為中國領先的芭蕾舞團。該團的《過年》演出1月29日至2月2日在肯尼迪中心上演。中國駐美大使謝鋒出席首演時表示：「期待中美架起更多文化藝術橋樑，把兩國人民拉得更近。」

美國之音報道，眾議院中共問題特設委員會主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）與共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）致信肯尼迪中心，對中央芭蕾舞團的參演表示擔憂。信中說，該芭蕾舞團是中國「政治機器」的一部分，其部分高層領導是中共黨員，且中國將「藝術作為一種政治工具，用來在海外宣傳」。

稱中國外表友好 迫害異見者

信中稱，中國利用這樣的演出向美國公眾展示「友好的外表」，卻同時迫害那些與黨的路線持不同意見的作家和藝術家。信中列舉多位因政治言論而遭到北京封殺的中國藝術家，如劉四仿和徐琳。信件還要求該中心澄清，國會撥款是否被用於資助「中國宣傳」。

肯尼迪中心否認動用國會撥款

肯尼迪中心否認使用聯邦資金支持演出，並為接待中央芭蕾舞團辯護，稱這是其「文化外交」努力的一部分。該中心表示，「肯尼迪中心的創始法規禁止將撥款用於任何演出。因此，沒有任何撥款支持中央芭蕾舞團的演出或我們舞台上的任何其他演出。」

駐美使館發言人劉鵬宇也否認指控，稱中央芭蕾舞團是世界著名的芭蕾舞團。這是文化對話的光輝典範，促進了兩國人民之間的相互了解。「如果正常的人文和文化交流被政治化和妖魔化，那將是不幸的。」