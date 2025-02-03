泰山引外骨骼機械人 登山如履平地 重1.8公斤 租金3小時80人幣 遊客：像有人拉着上山

綜合內媒報道，據統計，春節假期前3天，泰山累計接待遊客達到16萬人次。而外骨骼「登山機械人」投入試用幫助遊客登山，已吸引過百名遊客體驗，並獲得新華社、央視等多間內地媒體報道，泰山景區形容為「火爆出圈」。

該款登山助力装置每部租金在泰山景區為3小時80元（人民幣，下同），由泰山文旅集團與深圳市肯綮科技有限公司共同開發，搭載了人工智能技術，可以探測用戶的步伐節奏、力度，適當調整助力程度；裝置重量為1.8公斤，最大扭矩為15Nm。登山助力裝置的主體透過腰帶和肩帶固定在腰部，通過支架連接大腿和膝蓋，電機的動力輸出為雙腿提供支撐，減少行走的負擔，可應用於不同場景。

遊客王先生試用登山助力裝置，只見他健步如飛地攀登泰山，引來周圍遊客紛紛側目。王先生事後表示：「真的管用！戴上之後腿都不疼了，感覺像是有人在拉着我上山，科技感滿滿！」另一名濟南遊客試穿戴後表示，爬山的時候腿一點也不費力，感覺比走平路都要輕鬆。

擬設換電站 夏季增投用3000部

泰山智慧文旅執行董事總經理王厚哲表示，如果有長者不想因為搭纜車而錯過沿途風光，登山助力裝置可以幫助他們靠雙腿行上山頂，體驗行山的樂趣。目前正測試的登山助力裝置有兩塊電池，夠用3萬步或5至6小時。除了提升裝置的續航能力，王厚哲表示，計劃在景區各處設置換電站，應對裝置電量耗盡的情况。登山助力裝置尚處於測試階段，根據泰山地形和用戶使用情况而優化，預計3月初增加200部、夏天再新增約3000部投入使用。

有意發售 助行動不便長者

王厚哲稱，裝置正式上市後也有計劃發售，價格不超過1萬元，可在景區以外為行動不便的長者提供幫助。他表示，其他景區也有意合作開發登山助力裝置。

泰山景區早前已出現一款負重機械狗，可以承重120公斤登泰山，當時已引起轟動。工作人員表示，機械狗爬泰山時背負近40公斤重物，步伐穩定，能原地掉頭調整方向，爬台階時也很從容穩定。未來有望大規模在泰山投放用來運輸貨物上山，或者將山上的垃圾運下山。當時即有網民腦洞大開，希望可以出現一款載人上山的機械人，適合想爬山卻半路爬不動的遊客。

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