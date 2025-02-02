菲追查5「華諜」資料 警告起訴窩藏者

NBI在1月30日宣布拘捕5名中國僑團人士，指他們非法蒐集情報，包括在巴拉望省監視拍攝菲海軍、海警船艦。5人來自菲律賓中華和平發展促進會、菲律賓僑星志願者服務團，該兩機構被視為中國僑聯外圍組織。

NBI網絡犯罪部門負責人稱收到線報，有一群冒充產品買家的中國人，經常出現在海軍戰略要地巴拉望公主港。菲總統小馬可斯前日表示深切關注和不安，他指出，其中一些人已經在菲居住很長時間。

NBI此前在1月20日宣布逮捕中國籍男性工程師鄧元清和兩名菲籍男子，指控他們在菲非法測繪、監視軍事設施。鄧元清等人前日過堂時否認間諜控罪，還押NBI拘留所。

解放軍海警黃岩島周邊巡查

中菲南海主權爭端持續之際，菲方先後宣布破獲兩宗「華諜」案，被認為有施壓中方之嫌。昨日，解放軍南部戰區、中國海警局各自通報，前日分別在南海黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡、執法巡查，進一步強化管控力度，堅決捍衛國家主權安全。