明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

菲追查5「華諜」資料 警告起訴窩藏者

【明報專訊】菲律賓移民局長維亞多（Joel Viado）前日稱正與司法部協調，以獲取5名「中國間諜」的資料，警告任何人勿試圖保護在菲外國間諜，否則將被以窩藏非法外國人的罪名起訴。移民局並與國家調查局（NBI）合作，以確定是否有人協助上述5人進行非法活動。

NBI在1月30日宣布拘捕5名中國僑團人士，指他們非法蒐集情報，包括在巴拉望省監視拍攝菲海軍、海警船艦。5人來自菲律賓中華和平發展促進會、菲律賓僑星志願者服務團，該兩機構被視為中國僑聯外圍組織。

NBI網絡犯罪部門負責人稱收到線報，有一群冒充產品買家的中國人，經常出現在海軍戰略要地巴拉望公主港。菲總統小馬可斯前日表示深切關注和不安，他指出，其中一些人已經在菲居住很長時間。

NBI此前在1月20日宣布逮捕中國籍男性工程師鄧元清和兩名菲籍男子，指控他們在菲非法測繪、監視軍事設施。鄧元清等人前日過堂時否認間諜控罪，還押NBI拘留所。

解放軍海警黃岩島周邊巡查

中菲南海主權爭端持續之際，菲方先後宣布破獲兩宗「華諜」案，被認為有施壓中方之嫌。昨日，解放軍南部戰區、中國海警局各自通報，前日分別在南海黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡、執法巡查，進一步強化管控力度，堅決捍衛國家主權安全。

上 / 下一篇新聞