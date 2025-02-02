春晚同款商品搜購潮 王菲「蝦片」耳環最熱

王菲時隔7年再度登上春晚舞台，演唱歌曲《世界贈予我的》，她所佩戴的圓形透明耳飾，隨即引起網民討論，被指外形像蝦片。「九派新聞」報道，王菲的「蝦片」耳環來自丹麥小眾品牌Monies，內地二手交易平台報價約千元（人民幣，下同）。而有電商平台商家推出「同款耳環」預售服務，價位集中在數十元至百元不等。

這不是王菲首次登上春晚後帶火周邊產品，在2010年的春晚上，王菲身穿粉藍豎條紋短裙和彩色絲襪演唱歌曲《傳奇》時，也曾引發潮流。

不過，最早掀起「春晚同款」潮流的，應當是著名演員劉曉慶。1983年首屆央視春晚舉行，主持人劉曉慶身穿的紅色襯衣，隨即風靡當年大街小巷，被稱為「曉慶衫」。該件襯衫是劉曉慶1981年第一次到香港參加《原野》首映式時，在女人街花5元港幣「淘」回來的。

劉曉慶近日在社交平台上發布了短片，74歲的她以「拍立淘女孩」的身分，穿上1983年春晚紅襯衫，為淘寶「拍立淘」功能宣傳，再次掀起話題。