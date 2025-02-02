春節剛過半 公路提早塞 工人趕返程避高峰 「經濟差」搶開工

「塞不下囉」，回湖北老家過年的曾燕，大年初三準備返程深圳，剛把行李放進車尾箱，母親就把各種年貨也放了進去，臘肉、臘腸、肉糕、丸子……直至塞不下。27歲的曾燕老家在湖北省黃岡市羅田縣勝利鎮，她和丈夫在深圳坪山打工。兩地相隔1100公里，為了避開初五、初六返程高峰，兩人決定初四就出發。

「第一財經」指出，與曾燕一樣，許多在珠三角地區的務工人員選擇提早返程。30多歲的黃岡人肖先生，和姐姐在中山市從事汽車銷售工作，兩人決定今年（初五）出發返程。肖先生說目前氣候還比較暖和，所以提早出發，以便到了工作地早點開工。在佛山市做家具設計的陳小光，也準備今日駕駛電單車，從農村返回佛山，「年前接到一筆大訂單，想着過年跟家人團聚後，就早點回來完成訂單」。

網民稱反常 店舖「初三都營業了」

有廣州財經博主直言，今年春節的「反常」現象令人想不到，返程潮提前在大年初三就浮現，國道、高速公路開始塞車。他認為，打工仔提前回城，是因為真的沒錢，要抓緊時間出去打工掙錢。一些網民亦稱今年「有點反常」，「年初二開始就沒聽到煙花，昨天開始很多已經返工了」、「今年很多店初三都營業了，之前都是初六」。

據中國鐵路武漢局集團，昨日外出務工人員集中出行，至2月4日（春節假期最後一天），武鐵客流每天以10萬人次的增幅快速攀升。截至昨日，未來幾日由武漢前往北、上、廣等城市車票已所剩無幾。武鐵昨日加開92列臨時旅客列車。

廣鐵集團也稱，1月31日（初三）起探親、旅遊、務工等出行需求持續升溫，預計今天開始返程客流將呈現大幅提升趨勢，2月4日最高峰。

國家鐵路集團通報，昨日全國鐵路預計發送旅客1330萬人次，安排加開旅客列車791列。此外，湖南通往廣東的高速公路昨日也出現塞車。杭徽高速、杭新景高速的杭州方向，也出現緩行。

據交通運輸部數字，昨日全社會跨區域人員流動量預計3.08億人次。其中，公路流動量2.9億人次，民航客運量238萬人次。

中東部今起迎雨雪天氣

春節返程期間，中東部地區將迎來冷空氣，今明兩天大範圍降溫6℃至8℃。廣東今起，日平均氣溫將下降5℃至8℃。為應對新一輪雨雪天氣，山東、河南等地建立聯動工作機制，河南儲備7.73萬噸融雪劑，本次應對重點地區約為4萬噸，3452台大型除雪車輛設備，1.2萬除雪工人。

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