接待能力不足 三亞西島數千客滯碼頭

西島是距離三亞15公里的小島，面積2.8平方公里。景區昨通報稱春節旺季期間，遊客上島意願強，人數超預期，且離島乘船時間集中在下午4時至6時，導致候船時間延長。至當晚9時22分，所有遊客全部離島。有遊客直言景區能力不足，年初一時，搭船已要排隊2小時。

同樣是離島的汕頭南澳縣，近年建了跨海橋，農曆新年繼續出現遊客爆滿現象，外地遊客抱怨人太多，島內出租車亂加價。與汕頭一樣，因為民俗活動成為旅遊熱點的福建泉州市，大除夕、年初一每天接待遊客都超200萬人次。

潮州市牌坊街昨日下午舉行文化巡遊，現場水泄不通，當局當天宣布，由於巡遊現場人流過度密集，為確保公共安全，取消原定2月1日（初四）、2月2日（初五）的牌坊街文化巡遊活動。

人流過度密集 潮州巡遊取消

在深圳，各大公共遊玩場所新春期間人滿為患。有上海遊客昨撰文披露春節南下遊玩情况，第一天抵達後去蓮花山公園，發現人頭湧湧，改去深圳灣公園，到處「堵堵堵」，觀看海鳥的人多得只能「夾縫中拍照打卡」。第二天到深圳大鵬鹿嘴山莊，回程打不到車，有白牌車10公里叫價200元人民幣。

近年成為賞雪熱門地點的四川瓦屋山景區，預訂人數達上限，遊客投訴買票、搭索道都要排長龍，景區昨公告年初四「客滿」。