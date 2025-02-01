非遺春節 小城成旅遊贏家 潮汕閩南民俗活動爆紅 酒店爆滿

「咚咚鏘、咚咚鏘」，急促而有韻律的鑼鼓震天響，古裝扮相的表演隊伍步伐歡騰，揮舞英歌槌踏歌而來。每逢春節，英歌舞是潮汕地區其中一項極具「年味」的民俗活動。近年英歌舞在網上爆紅，被稱為「最強過年氣氛組」，吸引愈來愈多區外客前來觀賞。

為吸引遊客，汕頭從臘月十五到元宵，全市共有超過100場英歌舞表演，其中最出名的潮陽區就有60場。每次英歌隊鑼鼓聲至，人潮湧動街頭巷尾，市民、遊客紛紛跟着節奏鼓掌吶喊，甚至一路追英歌隊拍攝。

古城潮州年初三起舉行巡遊活動。昨日由舞龍舞獅、古裝人物等隊伍進行文化巡遊活動，歷時兩小時，吸引數以萬計遊客迫爆牌坊街。

佛山舞獅、福建遊神吸客

在佛山高明，昨日舉行延續幾十年的舞獅武術新春大巡遊，吸引大批北方旅客觀賞。福建的街頭巡遊民俗活動亦「火出圈」，當中以遊神活動最受熱捧，高大威武的神將登場城鄉各處，在眾人簇擁中走街串巷。同樣是國家級非遺的泉州西街木偶戲劇表演，同樣為泉州帶來大量遊客，在戲院、天后宮、非遺館等地都有扯線公仔表演。

攜程數據顯示，廟會、燈會、皮影、花展等成為春節遊客搜索的熱點詞。銅陵、汕頭、潮州、大同、閬中、西安等地訂單漲幅均超過兩位數。馬蜂窩和去哪兒提供的數據顯示，「潮汕春節」的熱度按周大漲320%。

學非遺手藝 年輕人過年新選擇

去小城，學非遺手藝，也成為一些年輕人過年的新選擇。美團數據顯示，一月中旬起，國家級非遺「景德鎮手工製瓷」體驗搜索量按年上升524%，帶動景德鎮春節期間文旅訂單明顯上升。

過年熱潮帶動小城酒店價格升幅。「時代財經」報道，潮州、汕頭多間連鎖酒店在大年初三、初四房間庫存緊張或售罄。各大預訂平台頁面顯示，在潮汕地區，許多中檔連鎖酒店房價突破千元（人民幣，下同）大關，部分甚至超過2000元。福建泉州的一間連鎖中端酒店，在春節前一周的入住率就已達到了90%以上。投資人林惠虎表示，春節期間，入住客人來自全國各地，包括浙江、上海、廣東等地。

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