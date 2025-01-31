遭指拍菲軍事設施 僑團5人涉諜被捕

菲律賓星報報道，NBI稱情報顯示被捕5人假藉採購海產之名，在瀕臨南海的巴拉望省首府公主港市活動，以無人機及手機等器材偷拍敏感地點。NBI探員跟蹤監視多日，於上周五六（24、25日）收網，在其器材中發現巴拉望港口、海警分站、軍艦船艦照片，甚至蘇比克灣海軍基地的空拍照。菲GMA電視台報道，5人一度自稱台灣遊客。

根據新聞稿，5人是「菲律賓僑星志願者服務團」和「菲律賓中華和平發展促進會」會員。消息透露，兩個機構實為一班人馬，具濃烈統戰色彩。菲中華和平發展促進會會長蔡少煌、創會會長王永義、副會長兼秘書長陳海濤等人2022年受山東省僑聯委託，在菲成立僑星志願者服務團「講好中國故事」。上述3人此次均被捕。

菲國安會發言人前日公開表示，當地中國間諜網分佈廣泛，未來幾天會公開更多破獲案件。此前，NBI以「從事間諜活動」為由逮捕中國籍工程師鄧元清，中國駐菲使館批評純屬誣衊抹黑。

菲總統：倘華停侵南海 將撤美導彈系統

另據法新社報道，菲律賓總統小馬可斯昨稱，若中國停止南海地區的侵略性和脅迫行為、停止聲稱對菲領土擁有主權，菲將撤除美國部署在該國的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。