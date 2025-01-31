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3航母拜年 福建艦展試飛輪印

【明報專訊】解放軍「遼寧」號、「山東」號、「福建」號3艘航空母艦近日拍攝賀年短片，向全國送上蛇年祝福。央視軍事頻道昨播出高清短片，清晰顯示中國首艘電磁彈射航母福建艦的甲板跑道上，有艦載機頻密着艦訓練所留下的深黑色輪胎痕迹。

短片中，福建艦官兵和工程人員在甲板上整齊列隊，排成「18」（福建艦舷號）字樣，其後又排出一個巨大「福」字，被形容為「硬核送福」。

已完成攔阻着艦 有指彈射起飛成功

福建艦在上月3日、本月7日分別完成第五、第六次海試返回港口，當時流出的照片顯示甲板上可見輪胎痕迹，惟有外國軍事專家分析是進行觸艦復飛，所以輪胎摩擦痕迹較淺。昨日央視畫面更清晰顯示，艦載機已完成攔阻着艦，而甲板彈射區亦隱約有輪胎痕，有軍迷認為海上彈射起飛訓練已成功。

艦載機起降是航母作戰能力的關鍵指標。福建艦艦載機是殲15T，未來預料將配置隱形戰機殲35。

央視昨播出短片中，遼寧艦、山東艦均停靠在港口，福建艦主要拍攝於海試期間，3艘航母官兵各自列隊在甲板，除了齊聲高呼「祝偉大祖國繁榮昌盛！祝全國人民新春快樂！」還合唱解放軍「戰鬥精神歌曲」《當那一天來臨》，該歌曲於2005年寫成，內容主要表達軍人為祖國和親人，已做好準備，隨時戰鬥。

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