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電視收視12年高 網上20億觀看破紀錄

【明報專訊】今年央視春晚傳統收視達近12年新高，在新媒體平台的直播收視次數亦創下歷史新高，超過20億次。

今年春晚有不少矚目環節，包括王菲、梁靜茹、陳奕迅、美國樂隊OneRepublic等出演；張藝謀執導的機械人秧歌舞蹈、趙雅芝與葉童客串18分鐘小品《借傘》等。

與往年一樣，網民對春晚有讚有彈，內地喜劇巨星沈騰、馬麗演繹小品《金龜龜》被批評「結尾倉卒」，「感覺像沒演完」；岳雲鵬相聲節目迎來「尷尬」、「無聊」等大量批評；劉謙的魔術表演，用3個不同字母和數字，變出「蛇」字，網民亦指「很敷衍」。

春晚仍在全國電視市場的直播總收視份額拿下78.88%，創近12年以來新高。其中王菲時隔7年再登春晚舞台，奪歌舞類節目收視冠軍。以全AI驅動機械人表演的秧歌舞蹈，以33.23％獲歌舞類節目收視第十名。

新媒體端方面，春晚直播收視次數創歷史最佳成績，達21.3億次，較去年增長26%。「豎屏看春晚」推行第四年，直播播放5.3億次，增長25.3%，用戶人數3億。截至周三（29日）凌晨2時，央視春晚全媒體累計觸達168億人次，按年增18.31%。

首推無障礙轉播 惠5900萬人

今年春晚首次推出無障礙轉播，服務視障、聽障人士。據央視數據，無障礙轉播及報道全媒體觸達5897萬人次。

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