AI習舞3月 秧歌機械人蜚聲春晚 研發者：人工智能控全身 360度全景感知

明報記者

節目名為《秧BOT》，由張藝謀導演。表演一開始是一群穿「東北大花」的女舞者跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」，畫面突然出現16個穿花棉襖、拿紅手巾的機械人。它們不斷舞動手腳、變換隊形，多角度旋轉手絹，還能將手巾向上拋出再接住，其機械感與靈動的女舞者相映成趣，現場觀眾忍俊不禁。該款機械人退場時，由舞者演員「攙扶」離場，這詼諧一幕在網上引發廣泛討論。

這款秧歌機械人是杭州宇樹科技的通用人形機械人H1，高約1.8米，體重47公斤，移動速度每秒3.3米，是2023年推出的成熟產品。宇樹科技表示，H1機械人的秘密武器是AI驅動全身運動控制技術，加上360度全景深度感知技術就像長了多對眼睛，從而做到轉手巾、拋手巾等動作。H1亦以「機械骨骼」形象示人，刻意營造與真人舞者的「反差萌」。

被扶離場惹笑 公司稱技術限制

宇樹科技市場部黃家瑋表示，讓機械人跳一套舞蹈，更多是通過AI強化學習，讓機械人能透過編程自主跳舞，然後自主導航，「這個舞蹈花了將近3個月的時間才排練出這樣的效果」。至於要人「攙扶」離場，是因在目前技術下，讓雙足機器人在運動中長時間保持站立平衡，本身就很難，無法做到全程自主行走。

首現垂直飛行器 用AI製特效

除了機械人，今年春晚還有其他「黑科技」。例如在重慶分會場，一架2噸級、來自峰飛航空的eVTOL（電動垂直起降飛行器）在重慶分會場緩緩起飛，越過主舞台，沿江邊飛去。這是eVTOL首次登上春晚舞台。

此次春晚也引入前沿AI技術。如甄子丹的武術節目《筆走龍蛇》中出現如時間靜止的鏡頭，此「子彈時間」特效，是春晚聯同阿里雲部署30台相機陣列，組成雲上多視角拍攝系統，通過智能虛擬手法，讓觀眾能從多維角度看到「時空凝結、移步異景」的立體視覺效果。

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