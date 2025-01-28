英媒稱王毅下月到訪 華：加強溝通符利益

報道引述其中一名知情人士的話說，王毅此次訪問的目的是舉行英中戰略對話，這是2018年以來的首次。英國財政大臣蕾切爾‧里夫斯（Rachel Reeves）本月初訪問中國。此次訪問旨在恢復2019年以來一直被凍結的高級別經濟財政對話。

去年7月開始執政的英國工黨政府把改善同中國關係作為其主要外交政策目標之一。此前，在連續幾屆保守黨政府執政期間，兩國關係跌至幾十年來的最低水平。

中國外交部發言人毛寧被問到報道內容時回應說，目前沒有可以提供的信息，重申中英都是聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，加強戰略溝通、增進政治互信、推動互利合作，符合雙方和國際社會的共同利益。

毛寧強調，中英兩國領導人一段時間以來舉行會晤，各部門重啟機制性對話，兩國各界對中英關係朝着健康穩定方向發展感到鼓舞、充滿期待。

王毅晤印度外交秘書

另據外交部網站消息，王毅27日在北京會見到訪的印度外交秘書唐勇勝。王毅強調，習近平主席同莫迪總理去年舉行喀山會晤以來，雙方開展各層級積極互動，加快中印關係改善進程。

他表示，雙方要抓住機遇，相向而行，探討採取更多實質性舉措，致力於相互理解，相互支持，相互成就，而不是相互猜忌，相互疏離，相互消耗。

唐勇勝表示，印方願與中方共同慶祝建交75周年，將全力支持中方擔任上合組織主席國各項工作。