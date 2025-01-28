學習改造「沾胖東來的光」 京超市業績亮麗

「永輝超市喜隆多店及房山印象城店，作為永輝2024年在北京學習胖東來調改的兩家店，預測春節期間會再次迎來客流高峰。」永輝超市京津冀蒙魯省區副總經理劉姝涵表示。

銷售額增近5倍 帶動商場客流

去年10月20日，北京首家調改的永輝超市（石景山區喜隆多店）開業，主要是調整超市購物路線，降低貨架高度，把複雜的購物路線簡單化。根據客戶需求上架商品，將熟食區域擴大。另外調高工作人員薪資，減少工作時長，讓員工更有歸屬感。結果首月累計銷售額達4110萬元（人民幣，下同），日均銷售額較改造前提升近5倍，客單價超130元、提升近60%。同時還帶動北京石景山喜隆多商場客流量增長95%、銷售額增長50%。一個月後，永輝把房山印象城店作為學習胖東來的第二店改造，同樣取得亮麗的業績。

年貨大集顯「老氣」

同樣是推銷年貨，北京的年貨大集就顯得「老氣」，來消費的多是大爺大媽，集市裏的產品也多是農貿產品。魚蝦海鮮，還有肉乾、燻肉等醃製品，芝麻醬、小米等商品也擺滿了貨架。

記者體驗發現，很多現場試吃商品的味道，和銷售品味道差距不小。尤其是「藏烏梨」，很多消費者說現場切梨的刀上沾了白糖，買回去之後發現沒有現場吃的那麼甜。記者在現場買了一些糖炒栗子和牛肉乾，栗子許多都沒有炒熟，斤兩也有些短缺。

（中國故事）