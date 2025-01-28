明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

買年貨排長龍都要來 外省客湧河南「胖東來」

【明報專訊】天剛蒙蒙亮，河南省許昌市東區的天使城門前，早已排起長龍。不是商店促銷，也不是明星見面會，而是顧客為了趕在超市開門時，第一時間進店搶購而排隊辦年貨。這個超市，正是全國各大商超爭相模仿、各地消費者慕名前往的「胖東來」。

開店前長龍不見尾 車場多外地車

都說要提振消費信心，不過近日來許昌的消費者，需要提振的是體力。胖東來超市上午9時半才開門，記者早上8時到達門前，發現門前的長龍已經看不到盡頭。排隊的民眾身著厚厚的羽絨服，立在寒風中卻還是忍不住地發抖。但大家排隊的熱情沒有被寒冷驅退。

排在隊伍前列的小劉和3個同學來自河南鄭州，4人要輪流去吃早餐。小劉說，大家有清晰分工，自己負責去搶斷貨很快的月餅，其他幾名同學也都有自己負責的區域，有人負責買熟食，有人去掃蕩胖東來自營的洗衣液等商品。「好多同學都來過了，每次大家都會帶很多東西（回去）給大家分一分，我們也被派了很多『任務』。」

和小劉一樣早上來排隊的，還有許多是附近上學的大學生，也有很多人是從更遠的地方趕來，就為了來「逛個超市」。胖東來附近的停車場裏，停了大量掛着浙江、江蘇等外地車牌的車輛，甚至還有福建牌照的車輛。

超市開門的瞬間，等待了近兩小時的顧客一擁而入，熱門商品貨架前頓時擠滿了人。現場工作人員補貨，很多貨品都來不及放在貨架上，開箱瞬間就被一搶而空，手慢的只能等下一波補貨。很多年輕父母推着嬰兒車掃貨，平時精挑細選的「寶媽」在胖東來裏，奶粉紙尿褲到手看都不看，直接放進購物車。

由於1月28日（除夕）至2月1日胖東來所有門店放假5天，很多人都想趕在年前囤年貨，當地人都說胖東來排隊的人更多了。中午11時左右，第一批進店的顧客大多結帳完畢離場。記者也買了大包小包的東西，準備拿去超市旁邊的速遞點寄回家。

速遞點內一看，大家買的東西大多相似，而除了遠道而來的消費者，還有很多「代購」在打包各類商品準備寄往全國各地。儘管胖東來一直在打擊代購，熱門商品改為線上銷售，依然免不了各地的消費者想要「嘗鮮」。有代購也表示，進入2025年後，訂單最多的一天達到了800單以上，純利潤最高在6位數。

「超市界海底撈」 顧客「買放心」

對於為何排隊都要來胖東來，他們表示，胖東來信譽是很多年積攢，主要是消費者買着放心。胖東來有很多自營商品，質素非常好，在其他地方也買不到。「尤其是在國內食用油和醬油這些生活必需品上，之前出過各種安全事故，大家就想買個放心。還有洗衣液也曾經被爆出里面添加熒光劑，但胖東來自營的洗衣液就承諾不添加熒光劑，大家也相信他們不會添加熒光劑。」

胖東來創建於1995年，以服務好、善待員工、有「爆款」商品等特點著稱，被稱為「超市界的海底撈」。目前，胖東來的13家門店僅分佈在河南許昌和新鄉兩座三線城市，根據胖東來創始人于東來社交帳號公布的數據，2024年全年，胖東來銷售收入169.64億元（人民幣，下同），其中12月收入20.41億元。

逆勢「爆火」案例 商務部點讚

去年底中央經濟工作會議部署今年重點任務，首要就是大力提振消費，全方位擴大國內需求。在傳統商場、超市拼命創新拉客，零售巨頭相繼倒閉的當前，胖東來的逆勢「爆火」更顯可貴。

1月24日，國新辦舉行記者會介紹保障春節消費情况時，商務部副部長盛秋平提到，去年湧現出了一批商業設施改造、質量服務提升的典型案例，其中也點名河南胖東來。

明報記者 王佩凡

（中國故事）

上 / 下一篇新聞