買年貨排長龍都要來 外省客湧河南「胖東來」

開店前長龍不見尾 車場多外地車

都說要提振消費信心，不過近日來許昌的消費者，需要提振的是體力。胖東來超市上午9時半才開門，記者早上8時到達門前，發現門前的長龍已經看不到盡頭。排隊的民眾身著厚厚的羽絨服，立在寒風中卻還是忍不住地發抖。但大家排隊的熱情沒有被寒冷驅退。

排在隊伍前列的小劉和3個同學來自河南鄭州，4人要輪流去吃早餐。小劉說，大家有清晰分工，自己負責去搶斷貨很快的月餅，其他幾名同學也都有自己負責的區域，有人負責買熟食，有人去掃蕩胖東來自營的洗衣液等商品。「好多同學都來過了，每次大家都會帶很多東西（回去）給大家分一分，我們也被派了很多『任務』。」

和小劉一樣早上來排隊的，還有許多是附近上學的大學生，也有很多人是從更遠的地方趕來，就為了來「逛個超市」。胖東來附近的停車場裏，停了大量掛着浙江、江蘇等外地車牌的車輛，甚至還有福建牌照的車輛。

超市開門的瞬間，等待了近兩小時的顧客一擁而入，熱門商品貨架前頓時擠滿了人。現場工作人員補貨，很多貨品都來不及放在貨架上，開箱瞬間就被一搶而空，手慢的只能等下一波補貨。很多年輕父母推着嬰兒車掃貨，平時精挑細選的「寶媽」在胖東來裏，奶粉紙尿褲到手看都不看，直接放進購物車。

由於1月28日（除夕）至2月1日胖東來所有門店放假5天，很多人都想趕在年前囤年貨，當地人都說胖東來排隊的人更多了。中午11時左右，第一批進店的顧客大多結帳完畢離場。記者也買了大包小包的東西，準備拿去超市旁邊的速遞點寄回家。

速遞點內一看，大家買的東西大多相似，而除了遠道而來的消費者，還有很多「代購」在打包各類商品準備寄往全國各地。儘管胖東來一直在打擊代購，熱門商品改為線上銷售，依然免不了各地的消費者想要「嘗鮮」。有代購也表示，進入2025年後，訂單最多的一天達到了800單以上，純利潤最高在6位數。

「超市界海底撈」 顧客「買放心」

對於為何排隊都要來胖東來，他們表示，胖東來信譽是很多年積攢，主要是消費者買着放心。胖東來有很多自營商品，質素非常好，在其他地方也買不到。「尤其是在國內食用油和醬油這些生活必需品上，之前出過各種安全事故，大家就想買個放心。還有洗衣液也曾經被爆出里面添加熒光劑，但胖東來自營的洗衣液就承諾不添加熒光劑，大家也相信他們不會添加熒光劑。」

胖東來創建於1995年，以服務好、善待員工、有「爆款」商品等特點著稱，被稱為「超市界的海底撈」。目前，胖東來的13家門店僅分佈在河南許昌和新鄉兩座三線城市，根據胖東來創始人于東來社交帳號公布的數據，2024年全年，胖東來銷售收入169.64億元（人民幣，下同），其中12月收入20.41億元。

逆勢「爆火」案例 商務部點讚

去年底中央經濟工作會議部署今年重點任務，首要就是大力提振消費，全方位擴大國內需求。在傳統商場、超市拼命創新拉客，零售巨頭相繼倒閉的當前，胖東來的逆勢「爆火」更顯可貴。

1月24日，國新辦舉行記者會介紹保障春節消費情况時，商務部副部長盛秋平提到，去年湧現出了一批商業設施改造、質量服務提升的典型案例，其中也點名河南胖東來。

明報記者 王佩凡

（中國故事）