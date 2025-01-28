綁架7中國人 泰拘8人多為軍警 高薪招聘引誘 勒索每人46萬贖金

據《泰國郵報》報道，這7名獲救的男子為中國籍，年齡介乎22至25歲，此前被高薪招聘廣告引誘，經老撾非法越境進入泰國東北部。渡過湄公河後，他們立即被關押在烏汶府的一個度假村，綁架者要求受害人打電話給他們在老撾的朋友，每人支付200萬泰銖（約46萬港元）的贖金。

其間受害者設法向親友尋求幫助，促使泰國警方迅速介入並展開救援行動，7人獲救，泰國政府拘捕了8名涉案人員，包括4名泰國警員、一名泰國遊騎兵和3名平民，包括一名緬甸國民和另外兩名泰國人。

泰嚴查是否涉其他警員

泰方表示，此次逮捕行動也是泰國旨在解決外國公民非法入境、受騙、從事非法商業活動和跨國犯罪問題的七項措施之一。該案揭發有安全執法人員參與綁架，引發擔憂。泰國國家警察總署計劃擴大調查範圍，嚴查是否有其他警員參與。如果發現官員參與、同謀甚至玩忽職守，他們將受到嚴格的行政、紀律和刑事處罰。

泰緬邊境加強檢查 籲警惕電詐

同時，隨着農曆新年臨近，泰國正在加強對遊客的安保。1月17日，泰國軍方已派遣特別任務組在泰緬邊境主要通道及邊境檢查站設置中、泰、英3種語言的警示牌 ，提醒人們在前往邊境地區時警惕電訊詐騙陷阱。泰國軍方還在泰緬邊境敏感區域的進出通道設置關卡，加強對外國人的護照檢查，阻止無正當理由的人員出入。

目前中泰警方已聯手抓獲12名境內外犯罪嫌疑人，其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行。經中國公安部工作組和中國駐泰使館全力工作，在泰執法部門協助下，王星相關案件的重要犯罪嫌疑人顏╳磊（網名「顏十六」）到案並於1月25日晚回國。顏╳磊曾以「讓人心動的薪水」邀請多名中國影視從業者前往泰國拍戲。據悉與王星同一批失聯的中國公民中仍有兩人下落不明。

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