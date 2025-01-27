韶關跌破0℃ 粵寒潮料續至周四

清遠錄零下3.2℃ 全省最低

今年中國首場寒潮天氣上周六（25日）開始為中東部多地帶來降溫，從西北、華北一直到西南、江南的大部地區都出現不同程度降溫，局部地區降溫劇烈。其中內蒙呼和浩特，最高氣溫從8℃跌至冰點以下，山西河南等地部分地區出現大雪。

上周六夜間到昨日清晨，天津迎來今年首場降雪。天津市氣象台上周六發布寒潮藍色預警，受強冷空氣影響，預計昨日至明日當地將出現寒潮天氣，最低氣溫降幅可達8至10℃，明日早晨中心城區最低氣溫將降至零下9℃。

北京大部分地區亦出現小雪或零星小雪，西部和北部地區降雪相對明顯。同時，受強冷空氣影響，北京氣溫將大幅下降，今日白天最高氣溫降至零下2℃，夜間最低氣溫零下12℃。北京明日氣溫仍低迷，最高零下1℃，最低零下11℃。

另據中新社報道，強冷空氣昨日開始影響廣東，該省多地氣溫驟降，粵北韶關氣溫斷崖式下跌，出現「冰掛霧凇」。高寒山區最低氣溫跌破0℃，局部地區發布道路結冰預警信號，清遠連山金子山頂錄得全省最低氣溫零下3.2℃。據統計，昨日上午11時，受強冷空氣影響，廣東多地降溫幅度達到10℃以上，其中粵西鬱南溫差最大，24小時內降14℃。

截至昨日下午5時50分，全省有44個寒冷預警信號生效，其中，寒冷橙色預警信號達26個。廣東省氣象部門預計，此輪冷空氣過程將持續至周四（30日），廣東大部分地區將從當天開始升溫，但下周日（2月2日）起又將迎來一股冷空氣，屆時氣溫將再次下降。