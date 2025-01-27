明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

新春掛「白頭對聯」 深圳地鐵惹關注 有指紀念抗戰烈士 屬兩廣傳統

【明報專訊】農曆新年將至，深圳地鐵數站內近日貼滿對聯，其中不少頂部為白色，不同傳統春聯。相關話題昨日衝上微博熱搜，有網民質疑不吉利，亦有人指出「白頭對聯」源自抗日戰爭，讚深圳地鐵銘記歷史。深圳地鐵暫未回應。

貼春聯屬民間傳統習俗，一般用紅紙，遇喪事時要用白紙。有網民發現，深圳地鐵崗廈北、福田站等近日出現「白頭春聯」，稱以為印刷錯誤，畢竟春節用白色感覺「不吉利」。但亦有網民稱讚做法。

資料顯示，白頭春聯，又稱白額春聯，指對聯頂端留有二三寸長的白紙額頭，多見於廣東及福建各地。就其起源有多種說法，一是白頭春聯最初在福建是為慶祝抗倭勝利，紀念戚繼光、戚家軍、為抗倭犧牲的軍隊將士和人民，以及明末清初時悼念明朝。其次還有說法涉及清朝，如中山、佛山及周邊地區，多被認為與清初遷海令有關；也有指是對清廷「留頭不留髮，留髮不留頭」統治的抗議等。

近代說法是因1932年淞滬抗戰，粵軍十九路軍抵抗日本侵略，「百萬粵軍僅三千歸來」，無數廣東子弟兵犧牲。新春佳節將至，廣東民眾為紀念烈士，在春聯特意留出一寸白綾。自此，白頭春聯成為兩廣地區文化標識，白色寓意銘記將士犧牲，紅色則象徵對富足生活的憧憬。

不少網民點讚，稱被深圳地鐵的細節打動。有網民稱，「沒有一抹白，哪有萬家紅」。亦有人表示，「我之前從未聽過白頭春聯，但當我了解到其背後的故事時，我深受觸動」。另外，有廣東網民表示，除了懸掛白頭春聯，大年三十晚家中一直開燈到天亮，直至年初三，也是為「照亮抗戰出征將士的回家路」。

上 / 下一篇新聞