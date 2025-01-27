中央新春探退休領導 5「老同志」去年離世

【明報專訊】農曆新年前夕，國家主席習近平等黨和國家領導人按慣例以探望或委託相關負責人等方式慰問胡錦濤、朱鎔基等前任國家領導人，新華社昨日發布獲慰問的「老同志」名單，較上年少5人，包括去年病逝的全國人大常務委員會前委員長吳邦國。
無高官退休補上
另外4名去年離世的「老同志」，有曾官至全國人大副委員長的「兩彈一星」元勳周光召，內蒙古自治區前主席烏雲其木格，前國務委員、前國防部長梁光烈，以及中共中央政法委前書記、最高法院前院長任建新。由於去年無副國級以上高官退休，「老同志」名單未有新增人選，目前享有中央新春慰問待遇的退休正國級領導人尚有19名、退休副國級領導人111名。
報道稱，「老同志」對節日問候表示感謝，高度評價黨中央過去一年工作，衷心擁護習近平作為黨中央以及全黨的核心。這是自2023年起，新華社報道連續第三年強調「兩個確立」以及「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」的表述。新華社通常在農曆正月初一的3天前報道慰問「老同志」。
備受外界關注的前國務委員、前外交部長秦剛未出現在該名單。已從公眾視野離開一年多的秦剛生於1966年3月，去年先後辭去全國人大代表和中共中央委員會委員，目前已無獲官方確認的公職在身。