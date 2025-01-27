中央新春探退休領導 5「老同志」去年離世

無高官退休補上

另外4名去年離世的「老同志」，有曾官至全國人大副委員長的「兩彈一星」元勳周光召，內蒙古自治區前主席烏雲其木格，前國務委員、前國防部長梁光烈，以及中共中央政法委前書記、最高法院前院長任建新。由於去年無副國級以上高官退休，「老同志」名單未有新增人選，目前享有中央新春慰問待遇的退休正國級領導人尚有19名、退休副國級領導人111名。

報道稱，「老同志」對節日問候表示感謝，高度評價黨中央過去一年工作，衷心擁護習近平作為黨中央以及全黨的核心。這是自2023年起，新華社報道連續第三年強調「兩個確立」以及「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」的表述。新華社通常在農曆正月初一的3天前報道慰問「老同志」。

備受外界關注的前國務委員、前外交部長秦剛未出現在該名單。已從公眾視野離開一年多的秦剛生於1966年3月，去年先後辭去全國人大代表和中共中央委員會委員，目前已無獲官方確認的公職在身。