涉騙王星赴緬 「顏十六」被捕送回國

央視新聞報道，近期多名中國公民被騙至泰緬邊境後遭非法拘禁、從事電訊網絡詐騙等案件引發社會關注，公安部高度重視，迅速部署相關地方公安機關營救和調查，同時派出工作組赴境外工作。

公安部表示，相關案件的重要犯罪嫌疑人顏X磊是經公安部工作組和中國駐泰使館工作，在泰執法部門協助下被捕到案。

內地演員王星本月到泰國試鏡，之後於泰緬邊境失聯，被「賣豬仔」送到詐騙園區。內地流傳，除了王星，近期有數十名演員被邀請赴泰國工作，其中被「顏十六」邀請有9人。

據多名演藝圈人士透露，「顏十六」曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位，本名顏文磊，江蘇連雲港人。2018年，他還曾以顏俊楓為名執導過電影《絕地重生之黎明》。

該負責人表示，公安機關將認真貫徹落實全國打擊治理電訊網絡詐騙工作視頻會議精神，以更大決心和力度，持續嚴打，不斷深化國際執法合作，加強與相關國家協調配合，全力緝捕犯罪嫌疑人，全力協調解救被困人員，最大限度壓縮跨境犯罪生存發展空間，堅決保護中國公民人身財產安全。