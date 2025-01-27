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瀋陽商場外爆炸 傷亡未即日通報

【明報專訊】遼寧瀋陽大東副食品商場門外行人路昨日中午發生爆炸，當時人流密集，有人受傷倒地。據網傳閉路電視片段，一名黑衣人曾在一架電動單車旁逗留，走開僅數秒後發生爆炸。當局未公布該次事件，國家主席習近平上周四（23日）曾視察該商場，了解當地市民置辦年貨、節日期間市場供應等情况。

據網傳影片，事發昨日中午，一名穿連帽黑色外套、中等身材者，在停泊行人路的一架電動單車旁逗留許久，其間曾彎腰，疑似對電動單車進行某種操作。該黑衣人面容被帽子遮擋，左手持一個白色袋，他從電動單車旁離開數秒後即發生爆炸。由於爆炸突然，多名行人走避不及，多人被炸傷。

黑衣人徘徊電動單車 離開即爆

另有影片顯示，現場多人受傷，其中一名中年男子雙腿和面部流血，躺在地上不知生死；一名白髮婦人坐在地上捂住頭部傷口；有傷者被拖到馬路上接受救助。爆炸瞬間發出一團火光並留下煙霧，疑似被黑衣人接觸過的電動單車被燒剩車架，旁邊一架白色私家車受損嚴重，大東副食品商場外牆有招牌剝落，數米外馬路上一架巴士的一側玻璃被震碎。

爆炸地點位於東順城街和育才北巷交界、靠近大東副食品商場一側的行人路。據「紅星新聞」報道，當地派出所及多名附近商家證實，爆炸地點在大東副食品商場門口的街道。當地派出所表示，爆炸原因正調查。有當地網民表示，接到警方電話詢問其上午11時至下午1時的行蹤。另一當地網民表示，上午到商場購物時已有很多市民排隊。

目前官方未通報事件情况，爆炸源頭及具體傷亡未知。據網傳影片，警方迅速封鎖事發地點外圍。在內地社交平台，有關大東副食品商場爆炸的討論遭審查。

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