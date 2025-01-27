英媒：北京滲透沖繩 鋪路攻台 宣傳外交影響增 日專家料不會明撐獨立

稱華接觸當地華人 建警局聯絡處

報道指出，沖繩距離台灣不到750公里，該處駐紮3萬名美軍，若北京武統台灣，沖繩在戰爭中的影響至關重要。分析人士指出，北京清楚在美軍介入下，其武統台灣行動北翼承受很大威脅，因此中方致力消除危險，其中包括宣傳1879年琉球王國遭日本併吞的歷史恩怨，並指沖繩為日本最窮縣。官媒也宣傳美軍於當地犯罪，或強調沖繩雖然只佔日本陸地總面積0.6%，該國70%美軍基地都集結該縣。與此同時，報道稱中國官員與居住沖繩的華人接觸，甚至在當地建立警局聯絡中心。中國社交媒體上持續宣傳，稱大多數沖繩民眾贊成獨立。

另一方面，大連海事大學設立的「琉球研究中心」籌備舉辦去年9月的「琉球問題」研討會上，中國海洋法學會會長、聯合國國際海洋法法庭前法官高之國宣稱，「琉球問題」事關中國「國家安全和祖國統一」，具政治與歷史意義，需提前做好各種風險預備方案和應對措施。

報道稱，中國同時對沖繩持續發起外交攻勢，福建省委書記周祖翼、中國駐東京大使吳江浩、中國駐福岡總領事楊慶東去年都訪問沖繩，其中楊慶東半年內去兩次。

報道指出，楊慶東在3人中雖然職級最低，但他曾擔任海南三沙市副市長，負責管理南海環礁和島嶼，其身分最特殊。

報道還引述未經證實消息，稱許多日本人認為中國煽動與支援沖繩獨立運動。鼓吹沖繩獨立的活動人士否認從北京收受資助，但他們承認中國肯定更希望一個獨立的琉球，而不是讓美國和日本駐軍。

半數居民盼擴自治 獨派指中國因素論抹黑

根據2022年5月民調顯示，3%沖繩居民贊成即時完全獨立，略高於2017年的2.6%，48%居民支持擴大自治權，比5年前的32%大幅上升。

嘉利吉俱樂部（舊稱琉球獨立黨）黨魁屋良朝助認為，民調結果反映支持「溫和獨立」的民眾急增，他不同意歸因中國滲透，並指這是反對沖繩獨立者的抹黑，批評有關說法從來沒有證據，即使政府安全部門也拿不出來。

日本防衛省防衛研究所中國研究室長增田雅之認為，愈來愈多消息提及中國正「無聲入侵」沖繩；中國國家主席習近平有時亦談到支持「沖繩主張」。他表示，中方不見得會明確使用「獨立」一詞，但往往會推廣沖繩與中國「具獨特且共享的歷史與文化連結」的想法，而相關討論在中國官媒愈來愈常見，日本對此日益擔憂。

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