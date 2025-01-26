春運遇風雪 歸途困公路 氣象四警齊發 北方多地封路航班延誤

受降雪及路面結冰影響，北方多個省份昨日部分高速公路已實行臨時交通管制。其中，河南連續兩天暴雪不停，內地傳媒引述自駕車的蘇先生說，他從北京開車回湖北十堰市，本計劃前晚到家，惟昨日中午仍堵在國道241線，路面積雪近15厘米，路邊可見有私家車翻側、樹木傾倒。昨日12小時僅行駛100公里，凌晨四五點有五六十輛車一度被困。河南高速公安昨稱，因雨雪霧，鄭州市、洛陽市、安陽市、三門峽市、濟源市、南陽市域部分路段禁止所有車輛上站。

河南暴雪 12小時行駛100公里

甘肅交警通報，截至當晚7時，甘肅酒泉、張掖、武威、蘭州、臨夏、合作、慶陽部分高速公路路段積雪、結冰，約20個高速收費站實施臨時交通管制；蘭州機場受降雪影響，航班長時間大面積延誤。

寧夏交警指出，截至昨晚8時14分，受降雪天氣影響，路面結冰，不具備通行條件，區內13條高速公路的數十個收費站臨時封閉。陝西、山西、天津、遼寧、貴州、黑龍江、四川、青海等等地區，都有部分公路因雨雪封鎖。

北京市氣象台昨發布寒潮藍色預警信號，預計26日至28日降溫9℃左右，27日夜間平原地區最低降至零下12℃左右。北京全市共備勤7.1萬名環衛作業人員，準備掃雪剷冰作業車輛8085輛、機械除雪設備7043台套、人工除雪工具14萬件，可滿足此輪降雪應對需要。首都機場昨晚也預告，因連續降雪，航班或有延誤，呼籲旅客出門前留意資訊。

昨日內地全社會跨區域人員流動量預計超2.7億人次，其中公路人員流動量2億5507萬人次，約86%為自駕出行。