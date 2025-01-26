明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

春運遇風雪 歸途困公路 氣象四警齊發 北方多地封路航班延誤

【明報專訊】大除夕臨近，內地春運昨日迎來高峰期，同時全國多地受不良天氣影響，眾多自駕回家人士被困高速公路，有機場出現航班大延誤。中央氣象台昨晚6時同時發布大風、寒潮、大霧、暴雪4個天氣預警，預計未來3天，寒潮天氣將繼續影響中國，中東部有大範圍大風降溫和雨雪，部分地區有大霧天氣，呼籲公眾做好行程規劃，安全出行。

受降雪及路面結冰影響，北方多個省份昨日部分高速公路已實行臨時交通管制。其中，河南連續兩天暴雪不停，內地傳媒引述自駕車的蘇先生說，他從北京開車回湖北十堰市，本計劃前晚到家，惟昨日中午仍堵在國道241線，路面積雪近15厘米，路邊可見有私家車翻側、樹木傾倒。昨日12小時僅行駛100公里，凌晨四五點有五六十輛車一度被困。河南高速公安昨稱，因雨雪霧，鄭州市、洛陽市、安陽市、三門峽市、濟源市、南陽市域部分路段禁止所有車輛上站。

河南暴雪 12小時行駛100公里

甘肅交警通報，截至當晚7時，甘肅酒泉、張掖、武威、蘭州、臨夏、合作、慶陽部分高速公路路段積雪、結冰，約20個高速收費站實施臨時交通管制；蘭州機場受降雪影響，航班長時間大面積延誤。

寧夏交警指出，截至昨晚8時14分，受降雪天氣影響，路面結冰，不具備通行條件，區內13條高速公路的數十個收費站臨時封閉。陝西、山西、天津、遼寧、貴州、黑龍江、四川、青海等等地區，都有部分公路因雨雪封鎖。

北京市氣象台昨發布寒潮藍色預警信號，預計26日至28日降溫9℃左右，27日夜間平原地區最低降至零下12℃左右。北京全市共備勤7.1萬名環衛作業人員，準備掃雪剷冰作業車輛8085輛、機械除雪設備7043台套、人工除雪工具14萬件，可滿足此輪降雪應對需要。首都機場昨晚也預告，因連續降雪，航班或有延誤，呼籲旅客出門前留意資訊。

昨日內地全社會跨區域人員流動量預計超2.7億人次，其中公路人員流動量2億5507萬人次，約86%為自駕出行。

上 / 下一篇新聞