「春節」譯Lunar New Year 霸王茶姬捱轟道歉

網民批「去中國化」

正積極進軍海外市場的霸王茶姬近日在Instagram、facebook等境外社交平台發文，使用Lunar New Year。「霸王茶姬 外網」話題隨即登上微博熱搜榜，網民批其「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」，要求霸王茶姬道歉更正。

霸王茶姬前晚在微信公眾號就「春節」一詞的翻譯用法致歉，表示「很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對『春節』的翻譯使用更一致的說法，後續會加強對海外帳戶的管理和溝通，確保表達內容的準確性」。霸王茶姬又稱，從未忘記「我們來自哪裏，我們為何而出發」。隨後，霸王茶姬刪去早前發布的帖文，並在新帖文中使用Chinese New Year。

中央社報道指出，Lunar New Year在大陸被視為「去中國化」。中國去年向聯合國教科文組織提案「春節」申遺，則是用Spring Festival對應「春節」，避開爭議。

霸王茶姬創立於2017年，2023年總銷售額突破100億元人民幣，分店超過4500家，會員數達1.78億。