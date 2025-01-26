菲船南海沙洲科考 中國軍警驅離

中國海警局發言人劉德軍表示，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權；中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

路透社引述菲海警聲明表示，菲律賓漁業和水產資源局兩艘公務船前往鐵線礁途中，遭遇3艘中國海警船「侵略性」舉動。菲公務船派出兩艘充氣艇載運科學人員前往鐵線礁，遭中國4艘小船「騷擾」，一架中國海軍直升機也在充氣艇上空以「不安全高度」盤旋。

這是中菲近期在南海的又一宗海上衝突。去年12月4日，菲兩艘海警船及3002、3003號公務船在黃岩島海域與中國海警對峙，3003號船與中國海警船衝撞；去年10月，菲3001和3002號船在黃岩島海域與3艘中國海警船和一艘海軍艦艇衝突；去年8月菲3002號船也在南沙仙賓礁海域與中國海警船相撞。

菲補給「坐灘」艦 中方稱允許

不過就在鐵線礁衝突的同日，菲宣布軍事和海警人員當天完成仁愛礁「坐灘」軍艦的部隊輪換和補給任務。這是中菲達成臨時協議以來，仁愛礁菲部隊的第五次補給。中國海警局對此表示，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船舶詢問確認並全程監管。