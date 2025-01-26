清洗飯圈文化 國乒全員解散官粉群 稱體育系統意識形態鬥爭 王楚欽孫穎莎表態撐

國家體育總局主管的《中國體育報》報道，乒協、國乒始終態度鮮明地堅決抵制「飯圈」亂象侵蝕，把治理「飯圈」亂象作為當前緊迫任務。擁有官方粉絲群的人員已陸續將群組解散，用實際行動抵制畸形「飯圈文化」。

乒協強調要把強化國家隊思想政治引領和道德素養培養作為重點工作，在運動隊的思想教育方法上，不斷豐富手段，引導全隊形成正確的世界觀、人生觀、價值觀。乒協將積極主動發聲，構建正能量生態圈，引導球迷聚焦體育精神。

報道指出，乒協、國乒受訪教練、運動員、輔助人員以及管理人員均表示，乒乓球項目長期以來受畸形「飯圈」侵蝕影響，訓練與生活受到嚴重影響，國乒形象被抹黑，尤其當隊員甚至家人承受賽場以外的壓力、遭受網絡暴力，深感憂慮。

巴黎奧運後狀態下滑的王楚欽表示，「我已正式解散粉絲群」，要更加專心地投入到日常訓練和比賽中，紮紮實實做好運動員的本職工作。孫穎莎呼籲球迷多聚焦賽場，關注球員在賽場上的表現，「和我們一起拒絕偏離體育本質的狂熱，遠離『飯圈』侵擾，共同守護體育的純粹和美好」。

被指衝擊社會主義核心價值觀

事實上，王楚欽（暱稱「大頭」）和孫穎莎擁有大量支持者，二人組成混雙出戰時被暱稱「莎頭組合」，人氣爆棚，二人的粉絲多次在互聯網攻擊其他競爭者。陳夢就在巴黎奧運擊敗孫穎莎後遭網暴，一度要卸載手機所有社交App，最嚴重時站上賽場都會害怕；有棟篤笑演員調侃王楚欽比賽出局不是「爆冷」是「慣冷」，引起粉絲強烈不滿而丟飯碗。

中國體育界「飯圈」幾乎與商業化進程同步，幾乎每個體育明星背後都有一批代言，其名氣與形象，與商家利益關聯。隨着「飯圈」亂象侵蝕了本應健康積極的體育文化，中央認為已衝擊社會主義核心價值觀，危害意識形態安全。本月14日，國家體育總局系統意識形態工作和「飯圈」亂象治理工作專題會議在北京召開，體育總局局長高志丹指出，要堅決打贏意識形態領域鬥爭，聚焦鬥爭重點，把「飯圈」亂象治理作為當前緊迫任務抓緊抓實。

組織者：民間粉絲群難辦活動

除了國乒，中國羽毛球隊、國家游泳隊也要求運動員陸續解散官方粉絲群。有資深粉絲群組織者對本報表示，解散官方粉絲群後，一些公開活動將難以組織。雖然民間粉絲群還可以繼續，但倘若得不到官方、運動員的支持，運作活動時會倍加艱難。此外，許多運動員並沒有民間粉絲團。

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