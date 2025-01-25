日童遇害案開庭 被告故意殺人判死

深圳中院指為博關注買刀殺童

昨日上午，深圳中院門外大批警員戒備、便衣在行人路巡邏，法院上空亦有直升機盤旋，數十名日本記者在法院外守候。日本駐廣州總領事貴島善子到法庭旁聽。據共同社報道，庭審結束後，日本駐華大使金杉憲治在北京向傳媒透露審判結果。報道指出，45歲的被告在庭審中表示，想與受害者家屬和日本駐華大使館交談。

法院裁決時明確表示，被告在案發後曾致電媒體，並指其所犯罪行「是極其令人髮指和嚴重的犯罪行為，應受到最高刑罰」。前日，蘇州日本人學校校車遇襲案52歲被告周加勝被判處死刑，判決書沒有提及「日本」因素，包括是否針對日本人；昨日的裁決同樣沒有提及。

去年9月18日上午，深圳日本人學校一名10歲男學生上學途中遭鍾某刺傷，翌日凌晨離世。

內地涉及死刑的嚴重罪行，當日審結、判決的「速審速判」做法並不常見，不過在早前發生多宗危害公共安全案件後，最高法院、最高檢察院指示依法「從嚴從重從快」懲處重大惡性犯罪。比如珠海駕車撞人案去年11月11日發生，12月27日開審並即日宣判被告樊維秋死刑，經最高法院核准，本月20日處決。