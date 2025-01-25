逾百作品抄襲 葉永青道歉 纏訟5年判賠500萬 曾反控比利時畫家誹謗

葉永青自1990年代初期，就開始仿照西爾萬作品風格大量創作，部分作品非常相似。2019年比利時媒體披露後，西爾萬明言葉永青抄襲他在1980年代創作的作品：「除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的」。

始終否認侵權 稱受西爾萬作品啟發

「澎湃新聞」報道，葉永青始終否認抄襲，僅表示受西爾萬作品啟發，有關作品對其「影響至深」。西爾萬2019年在中國提起訴訟後，葉永青拒絕接收法院訴訟文書，並以自己常住雲南為由向北京法院提起「管轄權異議」。法院之後要透過發公告形式，代替送達。「管轄權異議」遭駁回後，葉永青2021年再提上訴，還在比利時起訴西爾萬誹謗和名譽侵權，被認為旨在拖延，曾花費千萬元購買葉永青畫作的上海收藏家劉益謙直斥葉永青毫無愧疚感。

2023年8月，北京知識產權法院宣判葉永青抄襲西爾萬事實成立，判處賠償原告500萬元、公開道歉。西爾萬透露，北京法院判決認定葉永青超過122件作品侵權侵害其著作權。葉永青不服判決，上訴於北京市高級法院。今年初，北京高院終審判決，駁回上訴，維持一審原判。

西爾萬：中國人將來在抄襲前會三思

西爾萬對比利時媒體「flanderninfo.be」表示鬆了一口氣，形容是「一場長期磨難的結束」。他說，確認葉永青抄襲了他的作品，這是歷史性判決，「我認為中國人將來在抄襲之前會三思而後行」。至於賠償金將分配給他的律師和員工。

生於1958年的葉永青是中國「西南藝術群體」的代表人物之一，在藝術圈被尊稱為「葉帥」，作品曾在拍賣行上以60萬歐元成交。現年74歲的西爾萬是自學成才藝術家，作品售價大約為6000歐元。