北京聞風：新猷壯大耐心資本撐科創 ／文：鍾鳴九

據券商數據，截至去年第三季度末，內地以養老基金、社保基金、保險資金等為代表的長期資金在A股的持股比重僅27%，較美股的45%有一定距離。

打通中長期資金入市兩痛點

業內人士表示，中長期資金佔比較低，是過往內地股市表現起伏的重要原因。而影響中長期資金入市的因素，主要有業績考核周期過短、上市公司質量不高導致投資回報偏低等。此次中央推出推動中長期資金入市的政策方案，正是要打通上述兩大痛點。

根據此次方案，未來公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金等將實施3年以上長周期考核，全國社保基金5年以上的長周期考核機制將進一步細化。國有商業保險公司「50%三年周期+50%當年度」淨資產收益率考核指標，也將調整為「三年周期指標考核權重不低於60%，當年度考核權重不高於30%」。同時，新政還提出，鼓勵上市公司分紅、回購，支持更多標竿性高科技企業登陸A股市場，做強活躍併購重組市場等。

中國證監會主席吳清周四在記者會上表示，這對中長期資金入市是一個非常重要的制度突破，解決了多年要解決但沒解決的問題，有利於改善各類中長期資金投資回報。

引導資源聚向新質生產力

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，此次中央推出更多長遠措施，是要增強資本市場服務實體經濟能力。「中長期資金的特點與新質生產力的風險特徵是匹配的。促進中長期資金入市，進而轉化為耐心資本，可以引導資源向新質生產力聚集。」

能夠長期為投資項目提供穩定資金支持的耐心資本，被認為是支持科技創新發展的核心保障。去年4月30日的中共中央政治局會議首次提到耐心資本，隨後，中共二十屆三中全會和年底的中央經濟工作會議都對耐心資本有所着墨。在今年的地方兩會上，多個省市提出發展壯大耐心資本，引導長期資金進入股權投資領域，支持長期資本投早、投小、投長期、投硬科技。

此輪中央推動中長期資本入市政策推出後，中國人壽集團旗下資產公司表示，將完善耐心資本配套機制，加大長周期業績考核比重，加大對科技創新、產業升級、低碳發展等領域的投資力度。中國平安、新華人壽、國壽資產等也表示要推進中長期資金入市，完善耐心資本配套機制。

文：鍾鳴九