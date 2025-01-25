「0.01克金」手機貼熱銷 金舖押後放假

數十至一百元 有財神有卡通

水貝一名金飾店負責人前日表示，原本打算周一就關門並作年底盤點，但這幾天生意還是很好，於是決定26日才開始放假。前日內地金飾金價達到每克654元（人民幣，下同），處於歷史最高水平。

「澎湃新聞」報道，一些年輕顧客喜歡購買克數較小的產品，繼1克重的金豆成為網紅產品後，「0.01克金」黃金手機貼成為年輕消費者的新寵。每張貼紙的黃金克重通常在0.01克到0.2克之間，價格從二三十元到一百多元不等，款式五花八門，既有寓意吉祥的財神爺、招財貓，也有知名IP聯名款如甄嬛小像、多啦A夢和海賊王等。

超小克重的輕量化設計降低了購買門檻，在周大生天貓旗艦店，售價138元的「公主請發財」、「潑天的富貴」黃金貼紙已售逾兩萬單，2000餘名消費者給出評價。這款黃金貼的重量為0.1克，寬度約25毫米，高度約35毫米，按重計算是金價兩倍。

中國黃金協會昨日公布，2024年，全國黃金消費量985.31噸，按年下降9.58%。其中黃金首飾532.02噸，下降24.69%；金條及金幣373.13噸，增長24.54%。協會表示，在整體黃金珠寶消費疲軟，庫存周轉率下降的背景下，黃金避險保值屬性突顯，金條銷量出現大幅上升。