數碼產品「購新補貼」 推出4天792萬人申請

內地去年推出消費品「以舊換新」計劃刺激消費，踏入2025年，盛秋平說，今年「以舊換新」將大幅增加超長期特別國債支持資金力度。前期，中央財政已預下達首批810億元支持資金。同時，進一步擴大汽車報廢更新舊車範圍；將八大類家電「以舊換新」產品擴至十二大類，增加了淨水器、洗碗機、電飯煲和微波爐等。

截至昨日零時，全國共收到2025年汽車「以舊換新」報廢更新補貼申請3.4萬份，84.4萬名消費者購買了十二大類家電「以舊換新」產品103.7萬台。

列汽車流通消費改革5任務

商務部網站昨通報，商務部等8部門辦公廳近日聯合印發《關於開展汽車流通消費改革試點工作的通知》，列明在2025至2027年開展汽車流通消費改革試點工作，包括有5方面試點任務：穩定和擴大汽車消費、促進二手車高效流通、營造汽車文化氛圍、完善報廢汽車回收利用體系、提升汽車流通消費數字化水平。其間提及，要推動汽車改裝、房車露營等規範有序發展，打造汽車與旅遊、文化、體育等跨界融合消費創新項目。