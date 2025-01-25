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數碼產品「購新補貼」 推出4天792萬人申請

【明報專訊】國家商務部副部長盛秋平（圖）昨在國新辦記者會透露消費補貼成果，自從1月20日實施手機、平板、智能手表（手環）等數碼產品「購新補貼」措施以來，4天有792萬名消費者申請1078.6萬件「購新補貼」。

內地去年推出消費品「以舊換新」計劃刺激消費，踏入2025年，盛秋平說，今年「以舊換新」將大幅增加超長期特別國債支持資金力度。前期，中央財政已預下達首批810億元支持資金。同時，進一步擴大汽車報廢更新舊車範圍；將八大類家電「以舊換新」產品擴至十二大類，增加了淨水器、洗碗機、電飯煲和微波爐等。

截至昨日零時，全國共收到2025年汽車「以舊換新」報廢更新補貼申請3.4萬份，84.4萬名消費者購買了十二大類家電「以舊換新」產品103.7萬台。

列汽車流通消費改革5任務

商務部網站昨通報，商務部等8部門辦公廳近日聯合印發《關於開展汽車流通消費改革試點工作的通知》，列明在2025至2027年開展汽車流通消費改革試點工作，包括有5方面試點任務：穩定和擴大汽車消費、促進二手車高效流通、營造汽車文化氛圍、完善報廢汽車回收利用體系、提升汽車流通消費數字化水平。其間提及，要推動汽車改裝、房車露營等規範有序發展，打造汽車與旅遊、文化、體育等跨界融合消費創新項目。

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