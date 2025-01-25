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首迎「非遺春節」 粵推燈會英歌宴 疆推30冬遊線

【明報專訊】今年農曆新年是第一個「非遺春節」，各地圍繞「非遺」推出市集、展覽、非遺體驗等文化主題活動。例如廣東舉辦「請到廣東過大年」活動，推出潮玩樂遊、百戲爭芳、粵港澳大灣區燈會、英歌宴等活動。

「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在去年成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。今年各地突出冬季和春節特點，圍繞過年民俗、美食、冰雪、國潮等熱點，推出逾4000項約2.7萬場次文旅活動。

其中，廣東有多項活動引起關注，包括粵港澳大灣區燈會已於周三晚上在廣州南沙亮燈，現場燈景和彩燈由1000多名非遺工匠精心打造。英歌宴則是潮汕地區的英歌隊表演，從臘月十五到正月十五，汕頭市共有逾100場英歌舞表演。

除廣東外，新疆舉辦非遺展示、藝術展演、冰雪旅遊等727場活動，推出30條「冰雪之美‧盡在新疆」冬遊新疆精品路線，迎接海內外遊客；陝西圍繞文藝演出、旅遊休閒推出1300場活動。

官方：歡迎外國朋友感受文化

文旅部產業發展司長繆沐陽表示，同時將豐富入境遊產品，優化入境旅遊服務，歡迎更多外國朋友來到中國，感受春節的文化魅力。中國過去一年持續放寬入境政策，國家移民管理局昨指出，今年春節假期，全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均出入境人員將達185萬人次，較去年增長9.5%。

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