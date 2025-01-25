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各地谷春節消費 銀彈補貼吃住玩樂 四川派3.2億消費券 專家：短期措施長遠作用微

【明報專訊】農曆新年假期是傳統消費旺季，國家文化和旅遊部昨日介紹各地拿出真金白銀「谷消費」，營造春節消費氛圍，加大消費補貼力度。商務部表示，將聯同多部門推出新春消費活動，滿足群眾需求。專家認為發放消費券加上「以舊換新」等措施，有助拉動消費，但長遠作用仍有限。

吉林冰雪吸客 湖北蛇年送福

文旅部產業發展司長繆沐陽表示，臨近過年，多地舉辦不同類型的促消費文旅活動，派發消費券。吉林省發放總規模1億元（人民幣，下同）的冰雪消費券，可以用在滑雪、溫泉、景區、住宿等。湖北省舉辦「蛇年送福」新春惠民活動，面向全國遊客發放1億元「知音湖北‧歡喜過大年」新春惠民券，3輪共投放逾100萬張惠民券，涵蓋200個3A級以上重點景區、主題樂園等；生肖屬蛇的遊客還可享用優惠遊景區。

四川開展「安逸四川 玩轉天府」消費月，升級滑雪場、溫泉等7類冬季旅遊產品，發放3.2億元文旅消費券；省文旅廳聯合3.8萬餘家商戶，推出酒店、民宿、餐飲等消費減免措施。上海浦東亦發放2000萬元新春餐飲消費券，幾秒鐘內，30萬張消費券被搶空。

網上年貨節零售額逾7000億

與此同時，在春節前，「2025全國網上年貨節」本月8日已率先啟動。據商務大數據統計，各地圍繞春節餐飲購物、文娛旅遊等消費熱點，組織配套活動超過400場，網絡零售額超過7000億元。

繆沐陽說，2025年是「春節」申遺成功後的首個春節，放假調休增至8天，「群眾出遊熱情更高，文化旅遊等消費需求將集中釋放」。

商務部市場運行和消費促進司長李剛也在記者會指出，近期消費市場，冰雪遊、避寒遊、文博遊廣受歡迎，哈爾濱冰雪旅遊訂單量增長逾三成。

去年以來，中國推出多項措施刺激消費，許多官方媒體近期也落力報道消費新趨勢、新活力，為消費大年造勢。據商務部數據，在中國政府推出「以舊換新」、設備升級等提振消費措施後，去年第四季度的社會消費品零售總額，按年增長3.8%。

另一方面，春節雖然是出遊的高峰期，但在消費降級下，亦出現「捨遠求近」的趨勢。彭博社報道，許多中國人在假期間，選擇較便宜的國內旅行或附近的亞洲地方旅遊。

專家：抽籤未必對準目標群

「大家多少都對新的一年抱有一定期望，也必須過一個好年，這是節慶消費的基礎。」廣東省體制改革研究會執行會長彭澎昨對本報指出，消費券多多少少有助拉動消費，各地數額不同，但發放方式大同小異，也即抽籤，「因此，真正需要的也並不一定獲得補貼」。雖然年節都是出行高峰期，但普遍消費降級「是確定的」。他強調，發放消費券只是短期措施，刺激消費的長遠最終手段是提高收入、穩定就業，尤其是增強預期和信心。

明報記者

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