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駐京周記：集採藥藥效差 醫生們共識

【明報專訊】今年的上海兩會上，上海市政協常委、瑞金醫院普外科主任鄭民華等20位上海市政協委員，共同提交了一份「關於在藥品集採（集中採購）背景下如何能夠用到療效好的藥物」的提案，引發全國輿論討論。其中指出，此次集採藥品存在抗生素過敏、血壓不降、麻醉藥病人不睡、腸道準備的瀉藥不瀉或者量不夠的情况。

除了上海，此次醫藥集採後，各地醫院都狀況頻發，記者詢問了數家公立醫院醫生，得到的結果非常統一，「集採藥藥效差」成為了醫生們的共識。

麻醉藥效降 針管扎不進

以前的麻醉藥，一支20元（人民幣，下同）左右。此次醫藥集採把麻醉藥價格「打下來」，只剩幾元一支，沒想到也把藥效「打下來」了。「以前手術靜推（靜脈推注）5ml的麻藥，現在5ml後病人還在『活蹦亂跳』，基本都得再加一倍的藥量才能起效。」醫生說，術前麻不睡，術後卻又醒不了。「一般需要等病人清醒之後才算手術成功。以前可以預估蘇醒時間，現在完全無法推測，我們只能傻等。」

除了麻醉藥，針管也成為「重災區」。在醫院工作了幾十年的護士長也表示：「剛開始換這批針管的時候，還以為我歲數大了找不到人家血管，針都扎不進去。結果年輕小護士們也說扎不進去，還經常有針頭被扎歪了，扎好幾針也進不去的情況，病人們誰能樂意呢。有個小孩子手都扎腫了，我們最後給人扎的腳，家長在旁邊都開始罵人了。」

兒科醫生們也訴起了苦：「最近給孩子們開藥，尤其是阿奇黴素，醫院藥房裏2元一支人家也不用，家長們都自費在外面（藥店）買。」除了阿奇黴素，治療肺炎用的國產抗生素也被嫌棄，醫生無奈地說，「也不只是療效問題，許多藥品還有一定的副作用，會給肝腎都帶來負擔。藥品效果差，一粒不行就兩粒三粒……對兒童和老年人來講身體也是負擔。」

兒科醫生：家長寧用外購藥

對此情況，國家醫保局聯手多個部門於1月21日赴上海當面聽取政協委員、專家關於藥品集採的意見建議。這次調查由國家醫保局副局長施子海帶隊，到了上海的瑞金醫院、中山醫院、仁濟醫院等醫療機構調研情況，調查最終會形成調研報告，可能會向社會公布部分內容。

明報記者

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