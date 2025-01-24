不滿韓方判罰 LG盃圍棋決賽柯潔退出

韓國圍棋規則要求，棋手在提掉對方的「死子」後放在自己的棋盒蓋內。在前日第二局賽時，柯潔已因兩次提子未放入棋盒蓋被罰。昨日再次出現該情況，韓國裁判在比賽中途叫停並宣布，因柯潔違規判罰兩目（目為棋子圍出地域交叉點數量，是圍棋判斷勝負標準）。柯潔不接受判罰，提出重賽但被對手拒絕，最終選擇退賽。韓國棋手卞相壹以總比分2-1奪冠。

柯潔為中國棋院職業九段，共獲得8次世界冠軍。媒體指，柯潔退賽時十分不滿地表示「你不能暫停，他還在思考啊這個棋……每次都這樣，怎麼能用他的時間封盤呢？一盤我就忍了……我受夠了。」

同日晚，柯潔修改微博個人簡介為「世界圍棋九冠王」，疑似表達對比賽結果的不滿。

「柯潔退賽」話題霸佔昨日微博熱搜榜多時，中國網民紛紛批評韓國，圍棋界多名棋手也發聲對柯潔表示同情。「棋聖」聶衛平形容這次決賽是圍棋界的「悲劇」，「韓國方面本應做得更好一些！柯潔退賽比較生猛！」中國圍棋協會昨晚發文，指棋手受到裁判過度干擾，不接受本屆LG盃第三局結果。

圍棋協會斥過度干擾

網民稱敗局已定

但也有網民指出，柯潔這盤棋一開始就出現重大誤算，可以說是敗局已定，「這盤棋實際已進入垃圾時間，在頂級水平的對局中，是不可能翻盤的」，評價他「選擇了流量最大的輸棋方式」，既為自己的輸棋找回面子，又能獲得一大波流量 ，更可能被吹捧為「抗韓英雄」。