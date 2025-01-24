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蘇州日本校母子遇襲案 被告一審判死 因欠債厭世犯案 判決未提日本因素

【明報專訊】蘇州日本人學校校車遇襲案一審昨日宣判，法院裁定52歲男被告周加勝故意殺人罪成，判處死刑；被告未即時提上訴。判決書提及周加勝因欠債問題而厭世，作案動機未提「日本」因素。針對日方再要求中國當局保護日僑安全，中國外交部回應稱一如既往保護在華外國人的安全。

綜合日本多家傳媒報道，被告周加勝涉嫌故意殺人被起訴，案件1月9日在江蘇省蘇州市中級法院開庭審理，昨上午法院開庭宣布判決結果，日本駐上海總領事館總領事岡田勝等人旁聽。

該案審判並未向傳媒公開，由日本外務省透露了相關消息。被告周加勝是從安徽到蘇州的無業人員，判決書指其犯案動機是「因債務困難，厭倦生活」，行兇致使包括一名未成年在內的3人死傷，形容「罪行極其惡劣，社會影響重大」，因此判處死刑。

殺死校車保母 罪行惡劣

「日本經濟新聞」引述日方官員表示，沒有收到被告提出上訴的消息。判決書中沒有提及「日本」，包括沒有提及作案是否針對日本公民。日本傳媒還稱，案發後中國政府一直迴避日方要求提供的信息，例如襲擊動機是否針對日本人。

針對判決結果，日本官房長官林芳正昨在記者會上，表示犯罪行為終究是不能被容許的，嚴肅看待此次的判決；他強烈要求中方確保在華日僑的安全。

日再促華確保日僑安全

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上重申，「這個案件已進入司法程序，中國司法機關將依法審理」。她又強調「中方將一如既往採取措施保護在華外國公民安全」。

日本報紙《每日新聞》形容這次判決「快速」，距離一審開庭僅兩周時間，「習近平領導層似乎對國內接連的攻擊事件感到危機感，打算採取嚴厲行動，盡快平息事態」。

但日本民眾的擔憂遠未解決，報道引述一名與妻兒居住在北京的50多歲日本男子稱，「這給人的感覺是判決很嚴厲」，但生活在中國的日本人的焦慮不會很快得到緩解。一名居住在蘇州的外籍人士稱，事發後，許多日本家庭搬出現場附近的公寓；便衣警察巡邏的次數增多了，城市裏的氣氛也較之前有變化。

國內討論甚少 更關注日核水檢測

在中國社交媒體上，對該消息的可見討論聲量甚少。接連多個案件在新年前判刑，有人表示，「不能讓兇手過年是我們中國人公認的公共道德！」也有人質疑這宗新聞關注度低的原因，「為什麽這個新聞還得是日本那邊出來？」相比之下，同日較多人關注的是福島核污水檢測無異常的消息，不少網民猜測馬上要放開日本海產品進口。 ​

去年6月24日，蘇州日本人學校一輛送學童回家的校巴停靠巴士站時，一名接孩子的日本女性和其幼子被周加勝斬傷，54歲中國籍校巴隨車人員胡友平上前阻止時遭周加勝刺死。

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